Les pensions de famille à l’heure du tourisme durable

Alors que les professionnels du tourisme se mobilisent pour présenter leurs offres spéciales au 33e Salon du Tourisme qui se tiendra au parc expo de Mamao du 6 au 8 septembre, l’Association du tourisme authentique de Polynésie française (ATPF) réunit ses troupes pour deux « journées techniques ». L’occasion de partager, réfléchir, présenter et peut-être même de prendre des décisions. Cette année, le rassemblement porte une attention particulière au tourisme durable, qui doit, selon Melinda Bodin, présidente de l’association, être pensée par l’ensemble des acteurs touristiques. Elle incite aussi les pensions de famille à rejoindre le classement Tiare, sésame des aides à la création et la rénovation.

Avant l’ouverture du 33e Salon du Tourisme, Melinda Bodin, présidente de l’Association du tourisme authentique en Polynésie française, réunit ses membres pour deux « journées techniques » ce mardi et mercredi. Ces réunions, organisées de manière régulière avant les salons, sont synonymes de point d’étape sur les besoins du secteur. Représentants de pensions de famille, prestataires d’activités maritimes et terrestres, artisans, ainsi que d’autres acteurs liés au tourisme sont invités à y participer. Cette année, le thème central de ces discussions est le tourisme durable, et plus particulièrement l’économie circulaire.

« Quand les pensions se remplissent, c’est toute l’île qui travaille »

L’objectif est de trouver des moyens de produire des biens et services tout en réduisant la consommation de ressources, le gaspillage, et la production de déchets. Selon la présidente de l’ATPF, il est essentiel que les professionnels puissent partager leurs expériences, bonnes et moins bonnes, pour faire avancer les choses dans le bon sens. « Quand les pensions se remplissent, c’est toute l’île qui travaille : l’artisan, le pêcheur, l’agriculteur. Le tourisme durable, c’est travailler ensemble », explique Melinda Bodin.

Des soutiens financiers qui boostent le développement

Pour Melinda Bodin, le secteur des pensions de famille, au centre du tourisme authentique polynésien, continue d’évoluer de manière positive. Le résultat selon elle, d’un gros travail des professionnels mais aussi du Pays. Récemment, des aides financières ont été mises en place pour soutenir la mise aux normes de ces établissements. En plus des aides existantes pour le développement, la rénovation ou l’extension, un soutien est désormais disponible pour assurer la conformité aux standards en vigueur. Un démarche qui s’inscrit dans une volonté de professionnaliser l’accueil dans les structures.

Le classement administratif, le passe-droit indispensable

Le classement administratif « Tiare », introduit par le Service du tourisme, permet aux pensions de famille de se positionner sur une échelle de qualité, mais pas seulement. Basé sur le volontariat, c’est aussi le sésame qui permet de bénéficier des aides . « Que tu sois classé un ou quatre, tu as droit à l’aide, et l’aide n’est pas à négliger : 10 millions pour la création, 10 millions pour l’extension… ça vaut le coup », souligne Melinda Bodin, confiante dans les retombées positives de ces mesures.

Le 33e Salon du Tourisme, est prévu du 6 au 8 septembre au parc expo de Mamao. Les visiteurs pourront choisir parmi des centaines d’offres d’hébergement, transports, activités et autres services à des tarifs attractifs.