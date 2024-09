Le Salon du tourisme revient les 6, 7 et 8 septembre

Le 33e Salon du tourisme ouvrira ses portes au Parc Expo de Mama’o ce vendredi. Au total, 268 exposants, dont des pensions de famille, des hôtels, des prestataires d’activités, ainsi que des transporteurs aériens et maritimes, seront présents. Tahiti Tourisme attend près de 18 000 visiteurs, comme lors de la précédente édition.

Des offres spéciales sont en vue, du moins c’est ce qu’espèrent les amateurs de voyages dans les îles pour cette 33e édition du Salon du Tourisme. Il se tiendra les 6, 7 et 8 septembre au Parc Expo de Mama’o. Au total, 268 exposants venus des cinq archipels sont annoncés pour ces trois jours de salon. Selon Tahiti Tourisme, 24 nouveaux exposants seront présents, parmi lesquels la distillerie Tamure Rhum, le Tauati Ferry, des meublés de tourisme, de nouvelles pensions de famille, ainsi que de nouveaux prestataires d’activités.

Bien que les offres soient déjà consultables sur www.SalonduTourisme.pf, il faudra patienter jusqu’à vendredi pour réserver un hébergement ou une prestation d’activité directement sur place. Comme lors de la précédente édition, les organisateurs attendent au moins 18 000 visiteurs. Au programme, en plus des offres promotionnelles visant à encourager le tourisme intérieur, il y aura des animations musicales, des ateliers d’artisanat local et la visite des candidats à l’élection de Mister Tahiti 2024. À noter que, comme à chaque édition, un jeu est organisé. Pour la première fois, il sera digitalisé, mais il faudra se rendre au stand Tahiti Tourisme pour remplir le formulaire numérique, permettant aux plus chanceux de remporter l’un des 16 billets d’avion mis en jeu pour ce salon.

