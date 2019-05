Les professeurs de l’enseignement privé en grève jeudi

La Fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP), appelle à faire grève pour se joindre à l’intersyndicale de l’enseignement privé de métropole. Une intersyndicale qui n’avait pas rejoint le mouvement de la semaine dernière pour se distinguer de l’enseignement public.

Certaines revendications sont similaires à celles exprimées par l’enseignement privé en métropole : création de postes, revalorisations salariales, meilleures conditions de travail, ou encore titularisation des précaires.

Ici en Polynésie, ils sont environ un millier d’enseignants. Ils ont des revendications spécifiques. Depuis 2017, « il y a une loi du Pays qui stipule bien qu’on est agents publics de l’État. Mais actuellement, au vice-rectorat, on est traités comme des agents du privé, » dit le président de la FSEP, Edgar Taeatua.

« Chacun fait sa sauce de son côté »

« Depuis 2017, on nous applique les règles sociales de la CPS, alors qu’on est agents publics de l’État, on a des droits qu’on veut faire valoir. » Il cite par exemple le congé maternité pour une mère de trois enfants, qui serait de 24 semaines pour les agents de l’État alors qu’elles n’ont que 16 semaines actuellement. »

La FSEP a donc déposé vendredi à la fois au vice-rectorat et à la présidence du Pays, un préavis de grève pour jeudi 16 mai.

Cependant, Edgar Taeatua s’empresse de préciser que ses collègues ne perturberont pas les épreuves d’examen qui sont en cours : « C’est un peu délicat parce qu’il y a plein de collègues qui sont en train de faire passer des épreuves de BTS et de BAC aussi. On les invite à être professionnels, on ne veut pas léser les élèves, ce n’est pas notre propos. »

Rendez-vous est donc donné aux enseignants du privé jeudi 16 mai à 8 h30 devant le Haut-commissariat. Ils seront reçus par le vice-recteur jeudi à 13h30, et sont en attente d’un rendez-vous à la présidence, disait Edgar Taeatua mardi.