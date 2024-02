Les professeurs du conservatoire se mettent en scène

Le Conservatoire artistique de Polynésie française organise 16 février prochain son premier concert de l’année au Petit théâtre de la Maison de la culture. Un spectacle varié, rassemblant à l’occasion d’un même événement les professeurs de l’établissement et leurs meilleurs élèves.

J-10 avant le lancement de la saison des concerts du conservatoire. Comme c’est le cas chaque année, Te fare ‘upa rau prévoit une série d’évènements spéciaux pour mettre en avant les savoirs et savoir-faire acquis par ses élèves. Pour marquer le coup, l’établissement organise sa soirée inaugurale le 16 février prochain au Petit théâtre de la Maison de la culture. Il s’agit du « concert exceptionnel des professeurs » qui réunira donc, sur une même scène, les enseignants de tous les univers artistiques représentés au conservatoire mais aussi leur meilleurs élèves. « Ça nous fait toujours très plaisir de montrer des morceaux et de faire connaître la musique », se réjouit Guillaume Dor, professeur de trompette qui évoque un show complet. Avec au programme du classique, du blues, du jazz, des chants lyriques et des arts traditionnels qui clôtureront le spectacle avec « une danse du feu mais sans feux ».

Vous pourrez entre autres retrouver le duo Steve Angia – Bruno Demougeot, apprécier le jeu de la professeure de théâtre Christine Bennett et ses élèves, écouter Peterson Cowan en quatuor ou apprécier des trios musicaux divers avec violons, piano, cuivres et trombones. Un premier concert qui promet « de laisser une emprunte musicale durable », disent les artistes. Les places seront prochainement disponibles au secrétariat du CAPF.