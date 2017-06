Les rameuses de Teva offrent l’or à Tahiti

Emmenées par Hinatea Bernardino, les rameuses de Teva ont remporté la première médaille d’or de Tahiti lors de la course Open femmes V6 des championnats du monde de va’a marathon qui se déroulent toute cette semaine à Pirae.

Tahiti a remporté mercredi matin sa première médaille d’or des championnats du monde de va’a marathon avec la course des open femmes en V6. Les rameuses de Teva, emmenée par leur vedette Hinatea Bernardino, ont dominé la course devant l’Australie et le Canada. Après les deux médailles de bronze remportées hier en para va’a V6 et en vétérans femmes V6, le pays organisateur Tahiti remporte sa troisième médaille des mondiaux.

Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande s’est imposée en junior femme V6 mercredi matin, devant les rameuses tahitiennes. Une quatrième médaille, d’argent cette fois-ci, pour la délégation tahitienne.