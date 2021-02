Les rendez-vous de l’Adie : se lancer dans l’entreprenariat

Du 1er au 5 février 2021, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) propose cette semaine des rencontres pour aider les aspirants entrepreneurs à se lancer malgré la situation économique actuelle.

L’Adie, spécialiste du micro-crédit, est plus que jamais déterminée à aider les futurs entrepreneurs. « Après une année 2020 pleine d’incertitudes, créer son entreprise peut sembler être une idée contre-intuitive. » Mais l’association le souligne : « l’envie d’entreprendre des Polynésiens reste intacte ».

Des ateliers gratuits et des journées portes ouvertes sont mis en place jusqu’à vendredi par l’Adie et ses partenaires dans tout le fenua. Un moyen de défendre l’idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, quel que soit son âge et son parcours. Entre autres au programme : apprendre à développer son activité en ligne ou encore, à anticiper les risques liés à la crise sanitaire.

Par ailleurs, pour venir en aide aux entrepreneurs locaux, l’Adie a besoin de renforts. L’association lance ainsi cette semaine sa campagne de recrutement de bénévoles.