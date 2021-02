Covid : 27 hospitalisations, un décès supplémentaire

Avec seulement 41 nouveaux cas détectés dans le weekend et 189 sur la semaine, l’épidémie a perdu beaucoup de terrain mais est loin d’être éteinte. En témoignent les chiffres très fluctuants des hospitalisations en filière Covid.

Ce lundi, le Taaone et les hôpitaux périphériques (Raiatea, Nuku Hiva) accueillent au total 27 patients positifs au Covid-19. Bien moins que les 47 de début janvier, ou que les 105 lits occupés atteints en novembre. Mais le chiffre est en augmentation par rapport à ceux de la semaine dernière. Des fluctuations « normales lorsqu’on a une épidémie qui continue à bas bruit », avaient précisé les spécialistes de la plateforme Covid lors de leur dernière intervention. Plus que d’éteindre complètement l’épidémie, leur objectif est, dans un premier temps, de maintenir le taux d’occupation de l’hôpital à un niveau réduit. L’attention du bureau de veille sanitaire porte surtout sur les îles, où la propagation peut-être rapide et aboutir à de nombreuses évacuations sanitaires. En début de semaine dernière, Raiatea rapportait une trentaine de cas actifs, et Bora Bora en comptait 24.

Parmi ces malades, le CHPF prend en charge 14 personnes en service d’anesthésie-réanimation, et a connu un décès durant le weekend. Au total, la Polynésie a connu 132 morts liés au Covid, pour la grande majorité des personnes fragilisées par une maladies et âgées.

Parallèlement, la campagne de vaccination suit son cours : 2 133 personnes ont été vaccinées en deux semaines. La phase 1 – qui cible les Polynésiens de plus de 75 ans et le personnel soignant – concerne au maximum, d’après les estimations de la direction de la Santé, 9500 personnes.