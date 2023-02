Les secours polynésiens en exercice avec les garde-côtes américains

Le JRCC, le service d’État de l’aviation civile et les forces armées ont profité du dernier jour de présence à Tahiti du patrouilleur des garde-côtes américains, le William Hart, pour mener un exercice de sauvetage aéromaritime. Le scénario : un avion de tourisme s’est abîmé en mer.

L’information est transmise à 10h50 au JRCC : la tour de contrôle de Tahiti-Faa’a a perdu le contact radio et radar avec un avion de tourisme biplace, parti de Raiatea plus tôt dans la matinée. L’avion ne répond plus et perd de l’altitude. Immédiatement, un relai de détresse est diffusé en radio, et un patrouilleur des garde-côtes américains, le CGC William Hart, qui a quitté la base navale de Papeete quelques heures auparavant, y répond favorablement. Tout cela est un exercice, fort heureusement, mais les secours polynésiens et américains le savent : le scénario est loin d’être irréaliste. D’après le Haussariat, les opérations du JRCC en lien avec les accidents d’aéronefs, « représentent plus de 9% de l’ensemble de ses opérations ».

Côté français, le service d’État de l’aviation civile dépêche des spécialistes au JRCC pour aider à définir la zone probable de l’accident. À Faa’a, un Gardian des forces armées décolle pour repérer la secteur et tenter de retrouver les deux personnes qui se trouvaient à bord de l’aéronef. Des efforts qui finissent par payer : à 14h50, l’une des deux personnes – un mannequin – est retrouvée puis hissée à bord du patrouilleur américain où lui sont prodigués les premiers soins. Rapidement, l’hélicoptère Dauphin des forces armées vient à sa rencontre pour l’évacuer vers le Taaone pour une prise en charge complète. Bilan de cet exercice Samar (secours aéronautique maritime) : une personne sauvée, une autre disparue.

