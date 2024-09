Réunis à Tubuai pour leur 33e congrès annuel, les maires des communes du fenua ont débattu des grands enjeux de demain. Parmi les sujets évoqués, l’économie circulaire, l’intelligence artificielle et la cybersécurité ont occupé une place importante, mais c’est la démographie qui a particulièrement fait réagir. Selon le SPC-PF, les tavana doivent adapter leurs infrastructures à une population vieillissante, mais leur priorité serait avant tout d’« encourager la natalité ».

Le 33e congrès des communes a pris fin ce jeudi à Tubuai. Organisé par le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF), ce rendez-vous annuel des maires a rassemblé environ 240 participants, parmi lesquels les tavana de 46 des 48 communes du fenua, leurs adjoints et techniciens, ainsi que des représentants des services de l’État et du Pays. Comme chaque année, l’objectif était d’offrir aux maires « un espace de discussion » autour des problématiques communes. Cette année, différents thèmes d’avenir étaient au programme, notamment l’intelligence artificielle, la démographie ou encore l’économie.

« Inciter les familles » à faire des enfants ?

L’un de ces sujets inquiète particulièrement les tavana : la démographie. « Tout le monde constate qu’il y a un vieillissement de la population », explique Cyril Tetuanui, le président du SPC-PF. Une tendance générale qui représente « un véritable défi pour les futurs investissements des communes », en particulier en ce qui concerne les infrastructures à adapter. Mais à entendre le maire de Tumaraa, l’enjeu pour les communes est avant tout de renverser la tendance en encourageant la natalité. « Peut-être qu’on pourrait inciter les familles en leur offrant une allocation pour le premier, le deuxième et le troisième enfant, voire un système de prime. Ce ne sont que des réflexions, précise-t-il, tempérant ses propos. Cela devra être discuté avec le Pays et l’État pour voir comment appliquer cela à l’échelle du territoire. »

Former les maires à la cybersécurité

Les tavana ont également abordé des sujets comme l’économie circulaire, l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Ces derniers soulèvent de plus en plus de questions, surtout depuis la cyberattaque qui a paralysé les services communaux de Mahina en juillet dernier. « Comment sensibiliser les tavana ? Comment les former ? » Autant de questions qui restent pour l’heure en suspens, mais qui feront l’objet de futures rencontres préventives, portant notamment sur le piratage, le hacking et le phishing.

Si les nombreuses thématiques évoquées au cours de ce congrès n’ont pas forcément trouvé de solutions -c e qui n’était d’ailleurs pas l’objectif de l’événement – , le président du SPC-PF tient à souligner l’engagement des services du Pays et de l’État, présents du début à la fin. « C’est une première, et les tavana ont vraiment apprécié la présence des ministres, des tavana hau et des techniciens du Pays et de l’État », conclut Cyril Tetuanui.