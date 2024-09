Surf : La Taapuna Master fête ses 30 ans avec un programme spécial

Le Taapuna Surf Club organise son épreuve historique, la Taapuna Master, du 5 au 27 octobre. Une édition spéciale, puisque la compétition fête ses 30 ans d’existence. Pour marquer le coup, les organisateurs ont prévu de rassembler, lors d’une épreuve inédite les 12 et 13 octobre, « tous les vainqueurs des précédentes éditions ». Une rencontre qui s’ajoute aux traditionnelles épreuves de surf, de bodyboard, de drop knee et kneeboard.

La 30e édition de la Taapuna Master se prépare. Organisée depuis 1994 par le Taapuna Surf Club, cet événement, chaque année « très attendu par les amateurs de glisse », propose plusieurs disciplines. Au programme : du surf bien sûr, du bodyboard, du drop knee, ainsi que du kneeboard. Des disciplines variées, dont certaines sont ouvertes dès la catégorie junior avec aussi des épreuves pour les féminines, qui se déroulent sur un spot particulièrement dangereux du fait de la proximité du récif.

Une attention particulière à la sécurité : « Plusieurs surfeurs et surfeuses se sont blessés »

Les organisateurs de l’évènement, porteront d’ailleurs, cette année, une attention particulière à la sécurité. « On va vérifier que ceux qui s’inscrivent connaissent le récif et qu’ils soient licenciés à la fédération », précise le président du club, Lionel Teihotu. Une décision qui fait suite à plusieurs incidents, « des blessures dues à des chutes sur le récif » qui se sont produites ces dernières semaines sur le spot. « C’est bizarre, mais en moins d’un mois, plusieurs surfeurs et surfeuses se sont blessés, regrette Lionel Teihotu. La vigilance est de mise lorsque l’on surfe sur le récif, et il faut sans cesse le rappeler. On n’est pas à la plage ; on tombe, et cela peut faire très mal. Si les vagues sont de taille conséquente, les personnes qui vont à l’eau doivent être vraiment expérimentées… suffisamment, en tout cas, pour se lancer dans ces compétitions. »

Une compétition entre les anciens vainqueurs

D’autant plus que cette année, le Taapuna Surf Club a voulu profiter de l’événement pour rendre hommage au président fondateur de l’association, Léopold Ateni, décédé en début d’année, mais aussi à un de ses membres, Nicolas Moeroa. Ce sera aussi l’occasion de proposer une petite nouveauté : la Taaps Master 94′, une compétition qui rassemblera « tous les gagnants des précédentes éditions en bodyboard, en surf hommes, mais aussi en surf femmes ». Le Taapuna Surf Club explique qu’il se chargera d’inviter ces grandes figures qui ont inscrit leurs noms au palmarès de la Taapuna Master. Vetea David, Patricia Rossi, Pascal Luciani, Heiarii Williams, Taumata Puhetini ou encore Mihimana Braye devraient donc être de la partie.

Rendez-vous donc à partir du 5 octobre pour la première compétition, celle des juniors. La Taapuna Master, l’événement phare du rassemblement, devrait quant à elle se dérouler sur l’un des trois week-ends suivants, avec du bodyboard le jeudi, du surf le vendredi, puis les finales samedi et dimanche. Les inscriptions sont possibles à partir de ce vendredi 20 septembre à la fédération tahitienne de surf.