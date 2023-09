Les Tortues du cœur : 13 millions pour les associations communales

Comme chaque année depuis 2007, Fenua ma organise cette action solidaire en faveur des communes et leurs associations. Une opération qui consiste à leur reverser 2 francs pour 1kg de déchets recyclés. Cette année le syndicat, qui a ainsi collecté plus de 13 millions de Fcfp, note toutefois une diminution de l’ensemble de la production d’ordures avec une baisse de 5 à 8 %. « Une bonne nouvelle pour l’environnement » mais qui serait surtout dû à la « situation économique difficile » des familles polynésiennes, selon le syndicat.

Treize millions soixante-deux mille neuf cents francs, c’est la somme offerte par Fenua ma à 48 associations ce mardi. Une somme rondelette qui est le fruit d’un don de 2 francs pour chaque kilo de déchets recyclables déposés dans les bacs verts. Douze communes ont ainsi reçu ce « coup de pouce » qui varie cette année de 84 148 francs pour les communes les moins denses (avec le tonnage de déchets le moins important) comme Hitia’a o te ra, à 2 069 970 francs pour Punaauia. Les collectivités vont répartir les sommes attribuées entre plusieurs associations qui devront ensuite justifier de projets réalisés cette année avec ces fonds. « On essaie de faciliter l’accès à cette aide, confie Benoit Layrle, le directeur du syndicat. La procédure n’est pas très longue, elle est assez facile, mais nous devons nous assurer que les associations existent bien et qu’elles ont bien une activité. »

Production générale de déchets en baisse

Une action à caractère social, synonyme de « retour sur investissement direct » en faveur de la population, selon le directeur du syndicat qui l’organise depuis 2007. Cette année, plus de 6 500 tonnes de déchets ont été captées sur l’ensemble de la Polynésie. Un chiffre stable comparé à celui de l’année passé, mais qui ne reflète pas réellement l’état du traitement des déchets au fenua selon le syndicat. Car la production générale est en baisse de 5 à 8 %. « Une bonne nouvelle pour l’environnement » mais qui serait surtout dû à la « situation économique difficile » des familles polynésiennes. « Le tri reste présent, mais l’ensemble diminue. Le bac gris diminue, les encombrants diminuent. On voit bien que les gens consomment moins et produisent moins de déchets, précise encore le directeur. Malheureusement, ce n’est pas lié à une prise de conscience du citoyen. »

Pour rappel, la gestion des déchets a fait l’objet d’un rapport d’information présenté au Sénat en décembre dernier. Il dressait un état des lieux des différents territoires d’Outre-mer et tirait la sonnette d’alarme. Il était question que la gestion des déchets, compétence communale, soit récupérée par le Pays. Pour le syndicat, peu importe, « que la compétence soit communale ou territoriale, l’important, c’est de constituer une équipe qui fonctionne ».