Les Trophées du sport 2021 – La remise des prix aura lieu jeudi

Parole à Simoné Forges Davanzati, organisateur Etes-vous satisfait de la participation du public aux votes ? « Oui, complètement. On a dépassé les deux mille votes, on est donc vraiment contents d’avoir pu attirer l’attention du public. Je pense qu’on a su trouver un bon équilibre entre les médias « mainstream » et les réseaux sociaux. Je ne peux que remercier les nouveaux partenaires médias du concours qui ont bien voulu soutenir cette initiative. » Comment s’annonce la remise des prix ? « Bien, je remercie la mairesse de Arue Teura Iriti qui nous a reçus en personne et qui nous a donné son feu vert « pour nos jeunes », nous a-t-elle dit sans s’attarder sur les contreparties, c’est vraiment appréciable. On aura la chance d’avoir le groupe Eto que je tenais vraiment à avoir. Eto est un passionné de bodyboard mais au-delà de cela, c’est sa vision des choses et le feeling qui se dégage de ses chansons qui a fait que je voulais vraiment l’associer à l’événement. Au-delà des prix, l’essentiel est d’influencer positivement notre jeunesse. » Au niveau des restrictions sanitaires ? « La remise des prix ne sera malheureusement pas accessible au public cette année et on s’en excuse. C’était le prix à payer pour maintenir l’événement. L’accès sera limité aux personnes qui reçoivent les prix et à celles qui les donnent, plus l’équipe technique de TBS5 et les membres du jury. La cérémonie aura lieu en plein air dans un grand espace et toutes les précautions nécessaires seront prises. Je donne rendez-vous au public ce jeudi à 18 heures pour suivre le live Facebook sur la page « Les Trophées du sport de PF. »