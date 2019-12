Les vœux du Pays et de l’État pour 2020

À quelques heures des célébrations de la nouvelle année, les représentants des instances politiques du Pays et de l’État ont fait parvenir leurs vœux respectifs pour 2020.

Ce sont des vœux 2020 plutôt courts que le président du Pays, Édouard Fritch, a décidé de présenter aux Polynésiens. Il s’agit plus « d’un message d’espérance », de « foi en notre jeunesse et croire en notre fenua ». Le président du Pays qui affirme « aux personnes les plus vulnérables » et « à ceux et celles qui souffrent dans leurs chair et dans leur âme », qu’il « ne (les) oublie pas ». Surtout, Édouard Fritch se pose en leader en clamant : « Ayons foi en nous-mêmes, en notre capacité de surpasser nos épreuves. De quoi aurions-nous peur ? Nous sommes un peuple qui a traversé les océans sur nos pirogues durant des millénaires. Survivre et aller de l’avant, c’est dans notre ADN ». Le président qui termine ce message encourageant par cette phrase « être ma’ohi, c’est cette faculté de croire en un avenir meilleur ».

Gaston Tong Sang profite de cette fin d’année pour faire un « bilan des mois écoulés et des souhaits pour les temps à venir ». Le président de l’assemblée de la Polynésie revient sur les travaux effectués par son institution durant 2019 et notamment la « loi du Pays en faveur de la protection de l’emploi local. Un acte majeur et historique qui contribuera à favoriser l’embauche de nos enfants et généralisera l’océanisation des cadres ». Gaston Tong Sang évoque également « les drames de la route encore trop nombreux (…) les drogues et les addictions qui brisent nos familles, mutilent notre société et fragilisent ses fondations ». Il en appelle « à l’énergie, à la volonté et à la détermination de chacun pour éradiquer ces fléaux qui assombrissent le ciel et l’avenir de notre belle Polynésie ». Un mot d’écologie et d’environnement pour finir : « le Pacifique, cet océan immense qui berce nos îles, est menacé ». « Nos actions et comportements individuels peuvent changer les choses », espérons que ce vœu sera entendu.

Enfin des vœux beaucoup plus pragmatiques pour le haut-commissaire, Dominique Sorain, qui démarre en indiquant que « le fenua bénéficie aujourd’hui d’une stabilité politique et économique forte ». Une stabilité « essentielle pour développer la Polynésie française dans tous les domaines ». Un point sur la sécurité également avec « une délinquance contenue » mais avec des priorités « de combattre toutes les formes d’addictions et notamment le fléau de l’ice qui frappe la jeunesse polynésienne, de lutter encore et toujours contre les violences intrafamiliales, d’appliquer la tolérance zéro en matière de sécurité routière ».

Impossible pour le représentant de l’État de ne pas évoquer la visite présidentielle prévue en avril prochain, « une opportunité pour renforcer les liens entre l’État et la Polynésie, entre les Polynésiens et la Nation ».

Le haut-commissaire qui termine également sur une note environnementale, affirmant être convaincu que les Polynésiens ont « la richesse culturelle, les atouts, les talents et l’audace nécessaires pour relever les défis du monde de demain et notamment ceux du changement climatique ».