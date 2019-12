Le réveillon, avec ou sans modération ?

Les marchés et les grandes surfaces sont pris d’assaut pour les dernières courses de l’année. On retrouve au menu les mets classiques du réveillon, un mélange entre nourriture locale et française, un soupçon de modération mais surtout une énorme envie de partage en famille ou entre amis. Ils sont nombreux à s’organiser de façon à ce que chacun apporte sa contribution culinaire ou liquide. 2020 est tout proche.

Le marché de Papeete bat son plein en ce dernier jour de l’année. La population se presse auprès des étals pour acheter des légumes, de la viande ou du poisson pour préparer le réveillon de fin d’année. Les produits frais du marché serviront aussi bien au repas de ce soir, qu’à celui du 1er janvier, plus local. Le menu du réveillon est un savoureux mélange de mets locaux et de touches occidentales.

La fête se ressent encore plus chez Carrefour à Arue, mais sans le charme du marché. Les caddies sont remplis entre autres de bouteilles, à consommer évidemment avec modération. Les rayons boisson, charcuterie ou poisson sont pris d’assaut et le rayon saumon se vide à la vitesse du son. Concernant le menu de ce soir, certains dérogent aux traditions même si les classiques demeurent.

Le réveillon reste avant tout un grand moment de partage en famille et entre amis, où la modération et les excès devraient être plus ou moins respectés.

Prudence sur la route pour ceux qui ne dorment pas sur place et excellent réveillon à tous.