Le calme en centre ville à l’approche de Noël

C’est un samedi plutôt calme dans les rues de Papeete pour le dernier week end avant Noel. Si la matinée était un peu plus agitée, la fréquentation des rues ne laisse pas penser que c’est la course aux cadeaux. Du côté des commerçants certains remarquent même une baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes. Le réveillon n’étant que mardi soir, il reste encore plus de deux jours pour effectuer ses derniers achats de Noël.

Le calme semble habiter les rues de Papeete en ce dernier week end avant Noël. La foule n’est pas dense et aucune agitation particulière n’est perceptible dans les boutiques du centre villeCe qui n’empêche pas les . associations de travailler d’arrache pied comme l’explique Hianau qui emballe des cadeaux devant la boutique Reef.

Le calme se ressent aussi du côté de certains commerçants.

Si le Black Friday a très bien marché, la nocturne de vendredi soir et ce week end sont mitigés.

Ryan gérant du magasin quiksilver en ville ressent la différence avec les années précédentes.

Pour d’autres on reste dans les mêmes standards que l’an passé.

Si ce n’est pas la cohue en magasin, Rosine conseillère en produits de beauté dans la parfumerie Pat et Val, affirme de son côté que la fréquentation n’a pas diminué.

Quoi qu’il en soit, il reste encore jusqu’à mardi soir pour faire ses cadeaux. Nul doute que le centre ville de Papeete va connaitre des heures bien moins tranquilles d’ici le début du réveillon