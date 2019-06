L’affaire de Radio Tefana passera mardi 18 juin en audience correctionnelle. Le tavana de Faa’a, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Lecaill sont tous les trois convoqués au tribunal pour « détournements de fonds publics ». Tony Géros trouve cela « inacceptable » car « j’ai mes collègues (…) qui ont détourné de l’argent et qui continuent à siéger ». Le comité de soutien à Oscar Temaru appelle la population à manifester « pacifiquement » au tribunal.

L’audience de l’affaire de Radio Tefana est prévue le mardi 18 juin prochain. L’ancien PCA de la radio, Vito Maamaatuaiahutapu, l’actuel PCA, Heinui Le Caill, et le maire de Faa’a, Oscar Temaru, sont convoqués pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts ». C’est dans ce cadre qu’un comité de soutien à Oscar Temaru a été mis en place. Il est composé des élus de Faa’a, de ceux de l’assemblée de la Polynésie et des adhérents du Tavini Huiraatira. Ce comité de soutien appelle la population à se rendre « pacifiquement » le mardi 18 juin prochain au tribunal pour soutenir le tavana de Faa’a.

« L’Etat insidieusement essaie de l’évincer (NDLR Oscar Temaru) de la commune de Faa’a » Tony Géros

Tony Géros a affirmé mercredi matin que l’État a « décapité Oscar Temaru de ses fonctions politiques au sein de l’assemblée de Polynésie (…) c’est une exécution (…). L’Etat insidieusement essaie maintenant de l’évincer de la commune de Faa’a ». Le président du groupe Tavini à l’assemblée explique qu’Oscar Temaru est le premier magistrat de la commune depuis 1983 et que depuis 36 ans ses administrés lui renouvellent leur « confiance ». Il dénonce le fait qu’aujourd’hui « l’État trouve (…) des poux là où il n’y en n’a pas, à travers les exactions du procureur qui semble-t-il serait en service commandé dans le cadre de sa démarche ».

« J’ai mes collègues (…) qui ont détourné de l’argent et qui continuent à siéger, c’est inacceptable » Tony Géros

Lors de la conférence de presse l’élu bleu ciel Tony Géros a aussi assuré que « le jugement d’Oscar c’est aussi le jugement de la population de la Polynésie ». Il a rappelé que le peuple Ma’ohi est intègre et qu’avec la « colonisation (…) il ne vit plus avec les principes que lui imposaient ses ancêtres. Oscar Temaru a gardé ces principes ». Tony Géros n’hésite pas non plus à comparer ce qui arrive actuellement à Oscar Temaru et ce qui est arrivé à Pouvana’a a Oopa. « On a vécu difficilement, nous qui avons appris par l’histoire ce qui s’est passé pour Pouvana’a et aujourd’hui on revit la même chose ».

Tony Géros est aussi revenu sur la garde à vue d’Oscar Temaru le 29 novembre dernier. Il assure que le président du Tavini huiraatira « a été traité comme un délinquant de droit commun, pour des futilités (…) c’est inacceptable ».

