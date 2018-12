Heinui Le Caill : « J’ai essayé de leur expliquer que la question antinucléaire dépasse la radio et le Tavini »

Le président de Te Reo o Tefana, l’association qui gère Radio Tefana, Heinui Le Caill, a confirmé à l’issue de sa garde à vue de jeudi avoir été interrogé sur le « lien » entre Radio Tefana et le Tavini Huiraatira, puisque la radio reçoit une subvention publique de la mairie dirigée par le président du parti politique. Mais pour Heinui Le Caill, la ligne éditoriale anti-nucléaire et souverainiste de la radio relève de principes qui « dépassent le Tavini et Radio Tefana ».

Le président de l’association Te Reo o Tefana, qui gère Radio Tefana, Heinui Le Caill, s’est exprimé jeudi soir à l’issue de sa garde à vue à la gendarmerie. Jouant la transparence, le président de la radio communale a indiqué lui-même le contenu des questions des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie.

Heinui Le Caill explique que les enquêteurs ont exprimé des « soupçons de détournement de fonds publics à travers l’utilisation de la subvention annuelle de la mairie de Faa’a ». Ceci en raison de l’orientation éditoriale de la radio, proche de celle du parti politique du maire de Faa’a, Oscar Temaru.

« Dans le statut (de Radio Tefana), on précise que la radio est antinucléaire et défend le droit universel des peuples à l’accession à la souveraineté. Donc ils estiment qu’il y a un lien entre la radio et le Tavini », explique Heinui Le Caill. Les enquêteurs cherchent donc à savoir si la subvention publique de la mairie de Faa’a à Radio Tefana est une façon déguisée de financer un organe de propagande du Tavini Huiraatira.

Pour Heinui Le Caill, il n’en est rien. Le président de Te Reo o Tefana assure que la radio est bien indépendante du parti politique et que sa ligne éditoriale anti-nucléaire et souverainiste relève de principes qui « dépassent le Tavini et Radio Tefana ».