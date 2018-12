Le représentant et député du Tavini Huiraatira, Moetai Brotherson, ne cache pas sa réticence envers le projet d’une démission massive à l’assemblée pour permettre un retour aux urnes. Il dit craindre un double risque « juridique et stratégique » et met en garde : « je n’ai pas été élu pour m’engager dans des manœuvres politiciennes ».

Le député et représentant du Tavini Huiraatira, Moetai Brotherson, a réagi jeudi avant la séance à l’assemblée aux révélations de Radio 1 sur le projet d’une démission massive des élus du Tavini pour permettre un retour aux élections territoriales.

Lire aussi : Tahoeraa-Tavini : la tentation d’un retour aux urnes

Moetai Brotherson, dont la démission est nécessaire si ce projet doit aboutir, dit s’interroger sur deux plans : « juridique et stratégique ». D’un point de vue juridique, l’élu estime « personnellement » ne pas avoir la certitude que la vacance de trois élus à l’assemblée ne conduise à un retour global aux urnes. Il dit craindre une lecture « d’opportunité » de l’Etat central sur ce sujet.

D’un point de vue stratégique, le député indépendantiste dit s’interroger sur la suite de cette option du retour aux urnes. S’il n’évoque pas directement la liste d’union avec le Tahoeraa Huiraatira, l’élu semble très mal à l’aise avec cette idée : « Je ne peux pas me prononcer aujourd’hui, mais je n’y suis pas favorable ».

Une réunion est prévue samedi au Tavini Huiraatira pour prendre une décision sur cette stratégie des démissions de l’assemblée. Officiellement pour « faire remonter l’avis de la base » sur la question, indique-t-on au Tavini.