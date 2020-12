L’ex roi du MMA bientôt en vacances en Polynésie ?

Le yacht de Lorenzo Pertitta, l’homme d’affaires américain qui avait fait de l’Ultimate Fighting Championship un business multi-milliardaire, revendu à prix d’or, est arrivé à Tahiti ce lundi matin. Il accompagné de son « supply ship » Hodor qui transporte tous les joujoux sans lesquels un superyacht n’en est pas vraiment un.

Le Lonian est un yacht de 87 mètres livré en 2018 par le célèbre constructeur néerlandais Feadship (cf.vidéo ci-dessous) à Lorenzo Pertitta, qui venait de fêter la vente de la franchise UFC pour 4 milliards de dollars en 2016. Il l’avait achetée en 2001, avec son frère Frank, pour 2 millions de dollars. Ce sont encore les guetteurs talentueux de Rare Tahitian Air/Port Views qui ont réalisé cette image ce lundi matin.

Les frères Pertitta, avec leur ami d’enfance Dana White, ont transformé les mixed martial arts, d’abord en militant pour établir des règles communes à tous les états américains, puis en attirant de grands annonceurs comme Anheuser-Busch et Burger King, et en vendant les droits télévisuels des matchs à Viacom, puis à Fox. En juillet 2016, UFC a été vendu à WME-IMG, la plus grosse agence de talents sportifs du monde – la vente la plus lucrative de l’histoire du sport professionnel à l’époque.

Fils d’un croupier de Las Vegas devenu créateur de casino, titulaire d’un MBA de la prestigieuse Stern School of Business de New York University, Fertitta a aussi réorganisé et relancé l’entreprise créée par son père. Aujourd’hui âgé de 51 ans, il gère le fonds d’investissement familial. Il est marié et père de 3 enfants. Ce sont les deux premières lettres de leurs prénoms qui composent le nom du yacht. Lorenzo Pertitta est l’un des donateurs les plus importants du Nevada au parti républicain.

Le Lonian, qui n’est pas disponible à la location, peut accueillir 14 passagers dans 7 cabines. Ses réservoirs de carburant sont de 160 000 litres, ses réservoirs d’eau douce de 50 000 litres. Une de ses particularités, outre l’hélipad qui accueille un Agusta, est sa piscine a fond transparent qui donne sur le « beach club » du pont inférieur.

Il dispose aussi d’un « supply ship » de 66 mètres, baptisé Hodor, pour héberger, notamment, 20 des membres d’équipage du Lonian. Le Hodor peut lui aussi porter un hélicoptère, ainsi que 5 annexes dont la plus grande fait 17 mètres, des jet-skis, des quads, et comporte un garage à sous-marin.