L’hôpital de Moorea appelle à la prudence pour le weekend de Pâques

Pris d’assaut par les touristes locaux comme à chaque long weekend, l’île sœur craint de voir ses services de secours saturés d’ici mardi. L’hôpital d’Afareaitu appelle donc à la vigilance sur les routes et le lagon pour éviter les accidents.

Weekend de quatre jours et vacances scolaires. Un cocktail explosif pour l’île de Moorea, destination privilégiée par de nombreuses familles tahitiennes lors des ponts ou des congés. Cette période de Pâques ne fait pas exception et a nécessité de s’organiser sur l’île soeur. « Cet afflux majeur de population nécessite, pour le bien-être de tous, une adaptation des services de sécurité, de secours et de soins en collaboration avec les services de la commune, du Pays et de l’Etat » lit-on dans un communiqué de l’hôpital d’Afareaitu, diffusé par le gouvernement. Mais les renforts ne peuvent pas tout faire et « il est de la responsabilité de chacun de veiller à la sécurité de tous ». « Aussi, il est demandé aux visiteurs et vacanciers d’être très vigilant sur la route et sur le lagon afin d’éviter les accidents et les noyades, préviennent les autorités. Rappelons que l’abus d’alcool augmente le risque d’accidents et de violences familiales ».