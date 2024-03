L’hôtel Te Moana inaugure une exposition sur le surf

Tout en mêlant œuvres d’art et histoire, l’hôtel Te Moana Tahiti Resort a ouvert une installation permanente autour de l’histoire du surf et de la passe de Taapuna, située juste en face. Les vidéos sont signées de l’association Horue de Jean-Christophe Shigetomi.

Cinq endroits ont été prévus pour découvrir l’histoire du surf, celle de la passe Taapuna, du club Taapuna Surf Club, l’évolution du surf et le « surfing way of life » au sein de l’hôtel Te Moana Tahiti Resort. Installée sur le motu, une longue-vue donne directement sur la vague et deux QR codes permettent d’accéder à des vidéos racontant le concept de l’exposition sur le surf et l’histoire de l’origine du surf. Plus loin au bar, une grande fresque de Sarah Viault indique l’emplacement d’autres QR codes ; au centre d’activités aquatiques, c’est une planche de surf de TevArt qui sert de repère pour accéder à des vidéos et enfin dans les chambres, de belles photos en noir et blanc de Manea Fabisch accompagnent d’autres QR codes.

« Personne ne connait ces histoires, à part quelques initiés »

« On innove avec le virtuel. L’espace muséal avec des objets poussiéreux c’est fini, le musée peut être virtuel », indique Jean-Christophe Shigetomi, président de l’association Horue qui est l’auteur de ces films courts racontant plusieurs histoires : celle du surf, du nom de Taapuna, de Punaauia, de la Taapuna Master, etc. « Personne ne connait ces histoires, à part quelques initiés. Qui connait l’histoire de Punaauia ? Celle de la passe de Taapuna ? Et mêmes les noms de surfeurs mythiques qui ont surfé cette passe ? Vetea David, c’était son jardin, c’est le premier Français champion du monde en 1984. Arsène Harehoe, pendant 14 ans, a trusté tous les titres nationaux. C’est toujours une satisfaction, un chantier qui réussit, car c’est beaucoup de travail. »

C’est un partenariat entre l’hôtel et l’association Horue qui a permis à cette installation d’être ouverte. Elle est permanente et accessible gratuitement à un large public, puisque placée dans les espaces communs de l’hôtel. La direction de l’établissement souhaitait mêler œuvres d’art et histoire tout en mettant en avant sa situation idéale : face à la passe de Taapuna. Pour Benjamin Archambaud, directeur commercial de l’hôtel, « l’objectif était de mettre en avant l’histoire et le patrimoine du surf grâce à notre localisation, donner un plus historique à l’hôtel mais surtout permettre aux gens de connaitre cette histoire. Nous voulions un format ludique ». Et puis c’était l’occasion de revendiquer la paternité du surf : un sport bel et bien né à Tahiti, explique-t-il.

Pour l’association de Jean-Christophe Shigetomi, c’est une belle occasion de transmettre l’histoire du surf puisqu’aucun musée n’y est consacré à Tahiti et qu’il est toujours difficile de trouver des lieux pour accueillir ce genre d’exposition.