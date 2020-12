L’IEOM remet 25 milliards de Fcfp à disposition des banques de la région

Lors de sa réunion du 16 décembre 2020, le Conseil de Surveillance de l’Institut d’émission d’Outre-mer a pris de nouvelles décisions de politique monétaire en faveur des collectivités françaises du Pacifique, en réponse à la seconde vague de la pandémie. De quoi « donner de la visibilité aux acteurs bancaires ». Nos confrères d’Outremers360 ont interrogé à Paris Marie-Anne Poussin-Delmas, la directrice générale de l’IEOM.

L’IEOM a pris le 16 décembre dernier deux décisions pour soutenir la reprise économique dans la zone Pacifique. La première, c’est une nouvelle ligne de refinancement des établissements bancaires de 25 milliards de Fcfp, à taux zéro, avec une maturité plus longue, puisqu’elle passe à 36 mois. Cette décision sera mise en œuvre en mars 2021. La seconde décision, c’est de transformer la précédente ligne de refinancement, elle aussi d’un montant de 25 milliards de Fcfp mais qui devait arriver à échéance en juillet prochain, en la portant elle aussi à 36 mois.

En quoi la politique monétaire de l’IEOM a-t-elle changé ?

La politique monétaire de l’IEOM s’est profondément modernisée depuis 15 mois. Compte tenu de la parité fixe existant avec l’euro, cette politique modernisée s’inspire bien sûr de celle de la Banque centrale européenne, mais avec des spécificités adaptées aux besoins des territoires français du Pacifique.

En 2020, c’est d’abord le potentiel de refinancement des établissements de crédit qui a été élargi aux crédits aux entreprises de plus de 7 ans et aux crédits immobiliers aux particuliers. Cet élargissement renforce leurs possibilités de recourir aux instruments de politique monétaire de l’IEOM.

De plus, jusqu’à fin 2019, la durée maximale des financements apportés par l’IEOM aux banques locales se limitait à une semaine, avec un renouvellement hebdomadaire. Ces durées ont été portées à six mois dès décembre 2019, puis à douze, vingt-quatre et même trente-six mois en 2020, soit une durée maximale supérieure aux concours actuels de la Banque centrale européenne. Cet allongement de durée renforce la stabilité des ressources des banques, nécessaire à leurs propres opérations de crédit, et leur donne la visibilité dont elles ont besoin, en réponse à une crise sanitaire et économique de grande ampleur.

Au total, en l’espace de douze mois, de décembre 2019 à décembre 2020, l’IEOM a multiplié par plus de 10 le volume de ses re-financements en faveur des établissements bancaires installés dans la zone FCFP, puisque ces refinancements sont passés de 13 milliards FCFP [109 millions d’€] à 143 milliards FCFP [1,2 milliards d’€].

En quoi cette nouvelle politique monétaire est-elle adaptée aux besoins des COM du Pacifique ?

En 2020, les échanges au sein du Conseil ont fait ressortir, au-delà d’une augmentation des volumes de refinancement, un besoin de nouveaux instruments de maturité longue, ce qui a été fait, mais aussi le besoin de conserver l’outil traditionnel de refinancement de l’IEOM, qui est le réescompte de crédit. Cet instrument permet aux entreprises de bénéficier d’un taux de sortie capé, tout en apportant aux établissements de crédit de la liquidité pour les financer. Cet instrument, spécifique à l’IEOM, est une réponse concrète aux besoins des petites entreprises qui constituent la très grande majorité du tissu économique.

Quelles sont les dernières décisions de politique monétaire ?

Dans la mesure où la crise sanitaire s’est installée dans la durée, l’IEOM a allongé la maturité de ses financements en privilégiant désormais les maturités les plus longues (36 mois). Il s’agit d’accompagner, dans la durée, les dispositifs de soutien sans précédent mis en œuvre par l’État et par les collectivités françaises d’outre-mer du Pacifique au bénéfice des ménages et des entreprises en permettant aux banques de disposer de la ressource pour le faire.

C’est pourquoi le conseil de surveillance de l’IEOM, qui s’est réuni le 16 décembre, a souhaité donner de la visibilité aux acteurs bancaires en annonçant, en réponse à la seconde vague de la pandémie, le lancement de nouvelles lignes de refinancement à intervalles trimestriels. Cette politique monétaire accommodante pourra être maintenue aussi longtemps que le nécessitera la situation économique des COM du Pacifique.

