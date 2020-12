Saint-Sylvestre sous surveillance : « On aura d’autres occasions de s’éclater », dit Dominique Sorain

Le haut-commissaire Dominique Sorain était l’invité de la rédaction de Radio1 ce mercredi midi. Il demande à la population de respecter couvre-feu et consignes de sécurité sanitaire en cette fin d’année, pour ne pas gâcher les efforts déjà réalisés. Et confirme le premier arrivage de vaccins contre le covid-19 à la fin de la semaine prochaine.

Les forces de l’ordre s’apprêtent à multiplier les contrôles demain soir. Si « l’objectif n’est pas de faire du procès-verbal », dit le haut-commissaire, il rappelle qu’« il y en a quand même eu 600, parce que les gens ne comprennent pas. » « Il y aura 200 gendarmes et 50 policiers mobilisés dans la soirée du 31, pour surveiller la mise en œuvre du couvre-feu et le respect des rassemblements, explique Dominique Sorain. C’est plus que jamais nécessaire compte tenu du niveau de l’épidémie sur notre territoire. Ça baisse, mais ce n’est pas encore ça. »

Doit-on s’inquiéter pour les Îles Sous-le-Vent, qui ne sont pas soumises au couvre-feu et où se rendent de nombreux vacanciers ? Le haut-commissaire se veut rassurant : « La situation est en train de sa stabiliser dans les Îles Sous-le-Vent, dit-il. Nous avions eu des alertes assez fortes, sur Huahine et sur Bora Bora. Mais il faut bien dire que ce n’est pas en période nocturne que ces contaminations s’étaient produites. Donc le couvre-feu n’était pas à mon avis nécessaire, du moins à ce stade. Je n’exclus pas de le mettre en œuvre si cela s’avérait nécessaire. » Le haut-commissaire a salué l’implication et l’efficacité des équipes municipales.

Le mot d’ordre : des fêtes « en tout petit comité »

Dominique Sorain rappelle que la majorité des contaminations se font à l’occasion de rassemblements familiaux et amicaux. Il engage la population à fêter la nouvelle année « en petit comité » : « On ne peut pas se comporter de la même façon que d’habitude, mais c’est le seul moyen de protéger ceux qu’on aime. »

Les premiers vaccins livrés « en fin de semaine prochaine »

La première livraison de vaccins Pfizer est attendue en fin de semaine prochaine. 14 624 doses très exactement, qui seront suivies d’envois à intervalles réguliers. Les congélateurs dont disposent les autorités de santé suffisent à stocker cet arrivage ; il n’est donc pas encore question d’acheminer jusqu’au fenua un « supercongélateur » comme cela a été le cas dans d’autres territoires ultramarins. « Si c’est nécessaire on pourra faire venir un congélateur depuis l’Hexagone, mais aujourd’hui ce n’est pas nécessaire », affirme le haut-commissaire.

Si les priorités vaccinales doivent être affinées par le Pays, Dominique Sorain explique que le personnel médical exposé sera prioritaire, ainsi que les personnes de plus de 75 ans porteuses de pathologies. Il faudra aussi, rappelle-t-il, s’assurer que « les candidats au vaccin n’ont pas d’allergies et sont d’accord pour se faire vacciner. »

Et après le 14 janvier ?

L’échéance des mesures sanitaires actuellement en vigueur est fixée au 14 janvier. Peut-on espérer une normalisation à ce moment-là, ou bien faut-il se préparer à une reconduction de ces mesures ? Le haut-commissaire, qui garde à l’esprit la nouvelle vague de contaminations qu’on observe déjà en métropole, par exemple, ne peut pas s’avancer. « On est sur un plateau, en termes de contamination, constate Dominique Sorain. Il faut capitaliser sur les efforts qui sont faits, mais ça on le verra en début d’année. »