L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) a cédé au franc symbolique tous les droits et le savoir-faire relatifs à ses travaux sur la souche de crevettes bleues à la Polynésie française.

Le vice-président Teva Rohfritsch, ministre en charge de l’économie bleue, et le P-dg de l’Ifremer François Houllier ont signé mardi la cession au Pays par l’Ifremer de tous ses droits et son savoir-faire issus des travaux réalisés depuis plus de 40 ans sur la souche de crevettes bleues Litopenaeus stylirostris.

C’est à Vairao, dans les années 1970, que les travaux de l’Ifremer ont commencé sur la crevetticulture. Historiquement réalisé par l’Ifremer, l’élevage de crevettes bleues est aujourd’hui géré de manière autonome par le Pays. La souche de crevettes produite par l’Ifremer a été transférée au centre de production Vaia en 2015, en charge du maintien du groupe de géniteurs et de la fourniture de jeunes crevettes aux fermes locales.

Aujourd’hui, l’activité de l’Ifremer en Polynésie française est concentrée à 80 % sur la recherche en soutien à la filière perlicole, en partenariat avec le Pays qui cofinance les travaux.