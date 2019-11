L’incroyable talent de Tinalei

Le 25 octobre dernier, les téléspectateurs métropolitains sont tombés sous le charme de la voix de Tinalei tout droit venue de Polynésie pour participer à l’émission « La France a un incroyable talent ». Après une « standing ovation » du public et du jury, la jeune chanteuse s’est donc qualifiée pour les demi-finales qui seront diffusées le 26 novembre prochain.

Mais l’aventure commence bien plus tôt que ça. Alors recalée du Grand Casting de The Voice Kids, Tinalei est repérée par la production de l’émission de M6. C’est donc parti pour les auditions parisiennes. Une toute nouvelle expérience plutôt impressionnante pour la jeune chanteuse.

Du haut de ses 13 ans, Tinalei choisit la très célèbre chanson « Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand. Une chanson qui date de 1969, on est donc bien loin des Ariana Grande et autre Ed Sheeran plébiscités par sa génération. Alors pourquoi ce choix plutôt atypique ? Tinalei avoue sans complexe avoir « un crush » pour les vieux morceaux.

Et son choix a fait mouche puisque le jury composé de Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy a décidé de l’envoyer en demi-finale. L’émission a été enregistrée un mois après son audition. Tinalei ne peut donc encore rien révéler du résultat de ce second passage. La jeune chanteuse se confie tout de même sur les conditions de répétitions : « Avec mes parents et la production, on hésitait sur deux chansons, et j’ai su laquelle j’allais faire une semaine avant donc c’était vraiment le rush ».

Il faudra donc patienter jusqu’au 26 novembre pour connaitre le dénouement pour Tinalei. En espérant que cette prestation soit autant appréciée que la première qui a obtenu 48 000 likes et 17 000 partages. Des réactions qui enchantent Tinalei : « Je me dis que ce n’est qu’un rêve et que à un moment je vais me réveiller, je me remercie toute la communauté d’être là, je les remercie pour tous leurs commentaires, tous leurs partages, et je les aime ». Et puis finalement peu importe le résultat de ce premier passage en télé, Tinalei ne lâchera rien et est déterminée à poursuivre son rêve.