Les candidats à Mister Tahiti passent l’oral

Les 12 candidats à Mister Tahiti ont passé l’épreuve du grand oral samedi matin, une épreuve qui est une torture pour les uns et une simple formalité pour les autres. À une semaine de l’élection, entre répétitions des chorégraphies et séances de sport, les organisateurs leur ont rappelé qu’il ne suffit pas d’être « bogoss’ » pour obtenir l’écharpe de Mister et le ticket pour Mister France.

La plupart des candidats sont arrivés en pantalon et chemise locale bien ajustée sur les pectoraux. Sauf l’un d’entre eux qui avait choisi de se présenter en costume et mocassins cuir, parce qu’il estime qu’un certain formalisme est une bonne chose pour un Mister Tahiti. « Ce qui change par rapport aux années précédentes, c’est qu’ils sont plus bosseurs. Ils comprennent qu’il faut se préparer à l’avance, parfois un an avant, comme les filles. Ceux qui veulent vraiment gagner se préparent, » dit un membre de l’organisation.

Le grand oral est une épreuve redoutée par les candidats de chaque concours, mais l’ambiance samedi matin était bienveillante. Le jury s’est surtout attaché à faire en sorte que les candidats parlent d’eux et démontrent un minimum d’aisance, car s’ils atteignent le podium ils devront répondre aux sollicitations des médias. C’est ce qu’explique Alexandre Taliercio, producteur de l’élection :

Un par un, ils entrent dans la salle qui leur est réservée au Tahiti Pearl Beach Resort et prennent place sur la chaise qui fait face à la table du jury. Mateata Banner, Heitiare Tribondeau, la 1èredauphine de Miss Tahiti 2018 Emehe Dezerville, Olivier Landy-Meerseman, Yannis Céran-Jérusalémy pour Vini, Taiha Teikikaine pour ATN et Sandrine Pasbecq de l’agence de communication Exotic Gardens encadrent Alexandre Taliercio qui mène l’interrogatoire. « Pourquoi devrait-on t’élire Mister Tahiti ? » « Que retiens-tu de l’actualité récente ? » « Qu’est-ce que tu fais pour la planète au quotidien ? » « Qu’est-ce qui te plaît le plus dans la culture polynésienne ? » « Comment t’y prendrais-tu pour faire la promo de la Polynésie si tu vas à l’étranger ? »

Pas toujours facile ; comme avec ce candidat, très impressionné, qui a même oublié quel était son manga préféré. Certains pêchent par honnêteté, comme celui qui se dit déçu des activités de Mister de sa commune : « Tout ce qu’on a fait c’est les inaugurations de déchetterie. » « Attends un peu, ils vont te ressortir du placard, c’est bientôt les municipales, »éclate de rire un membre du jury.

Les motivations pour se présenter à l’élection sont aussi variées que les candidats eux-mêmes. Celui-ci est danseur : « C’est ma drogue, je ne pense qu’à ça ».Celui-là se verrait bien mannequin à l’étranger. Cet autre, qui ressort de la salle en souriant : « Ça va, j’ai réussi à les faire rire ». Cet autre encore, pour qui Mister Tahiti est « un rêve de petit garçon » qui l’a motivé à perdre 24 kilos et qui s’est inscrit une demi-heure avant la clôture des inscriptions.

Le grand oral s’est conclu par un passage en maillot de bain, pour que les membres du jury puissent aussi apprécier les qualités physiques des candidats. Dans l’après-midi, les candidats ont présenté leur « talent show » aux organisateurs, pour quelques réglages et conseils de dernière minute. Rendez-vous vendredi 15 novembre pour découvrir les talents cachés de ce cru 2019.