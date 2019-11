Tehau Matikaua couronné Mister Tahiti 2019

C’est une soirée cinq étoiles que proposait vendredi soir le Tahiti Pearl Beach Resort d’Arue pour Mister Tahiti 2019. Une organisation presque sans faille, des Mister talentueux et un public hystérique, tous les ingrédients étaient réunis pour un véritable menu gastronomique. Le vainqueur de Mister Tahiti 2019 a 20 ans, il est éducateur de football et se nomme Tehau Matikaua. Originaire des Tuamotu, le bel éphèbe a fait l’unanimité auprès du jury. Mainatea Salmon, vainqueur de l’applaudimètre, termine premier challenger et Tamatea Oldiconberry deuxième. Taari Chan remporte le titre de Mister Heiva.

Les premiers supporters arrivent dès 18h au Tahiti Pearl Beach Resort d’Arue. Ballons gonflables, tatouages et pancartes à l’effigie de leur numéro fétiche, ils devront s’armer de patience jusqu’à 20h pour le début du service. La gente féminine est majoritaire, les couronnes et les colliers de fleurs pullulent, l’apéritif est servi. Les candidats sont départagés de la façon suivante : 70% de la notation vient du jury, 20% pour le grand oral et 10% pour l’assiduité. Les candidats sont présentés et les premières tendances se dégagent auprès du public. Taari Chan le numéro est 5 est le premier très applaudi avant que Mainatea Salmon (10) ne fracasse l’applaudimètre. Avec son numéro 12, Tehau Matikaua, futur vainqueur, est déjà très soutenu. La mise en bouche est lègère avec un défilé « surfwear » short de bain serviette très simple. Le deuxième passage en tenue végétale propose une entrée raffinée, avec des costumes tous aussi élaborés les uns que les autres. Une belle promotion du talent des stylistes polynésiens.

Des clips vidéos sont diffusés entre les défilés pour observer les candidats lors de différentes activités. Le passage à la foire agricole remporte la palme de l’attendrissement lorsque les candidats sont aperçus caressant des chèvres ou des lapins. Les tane ont également pratiqué une séance de taekwondo, reçu un cours de voile et visité Moorea pour être sensibilisés à la défense des tortues. Les candidats ont même eu droit à un cours de cuisine avec Maheata. Vient ensuite la préparation au plat de résistance avec la diffusion des grands oraux. Avec son message contre la drogue, Tehau Matikaua séduit et confesse que cette élection est un rêve de petit garçon pour lui. Chaque grand oral est suivi du « talent show » du candidat où les prestations variées sont impressionnantes. Tamatea Oldiconberry (7) propose une danse du feu épicée quand Tahiarii Temariiauma (3) propose une douceur de piano. Le ‘ori tahiti et le haka sont eux aussi mis à l’honneur et certains ne l’avaient jamais pratiqué avant cette aventure. Le dessert est très attendu par le public et Choco, l’animateur de la soirée, sait faire monter l’adrénaline. Les réactions du public à son encontre montrent qu’il aurait pu postuler à cette élection. Le défilé en maillot de bain approche et c’est une véritable explosion des tympans qui se prépare. La foule est en délire, les candidats défilent tous ensemble avant de s’approcher un par un et provoquer des extinctions de voix par dizaines. Ce dessert étoilé est conclu par un digestif classe, un défilé en tenue de soirée et chemise traditionnelle. C’est la dernière chance pour les candidats de séduire le jury.

Taari Chan (5) est le premier appelé pour recevoir la couronne de Mister Heiva. Suivent Tamatea Oldiconberry deuxième challenger et Mainatea Salmon premier challenger. Le grand vainqueur est donc le numéro 12, Tehau Matikaua qui ne peut contenir ses larmes sur scène. L’émotion est toujours palpable, quelques minutes après son titre.

Ses deux challengers, Mainatea Salmon et Tamatea Oldiconberry saluent la victoire de leur copain tout en louant les qualités humaines de cette aventure.

L’un des créateurs de Mister Tahiti, Alexandre Taliercio décrit cette aventure comme une façon de prendre confiance en ses qualités. Il est surtout ébahi par la proximité de ces jeunes avec leur culture, la culture polynésienne.

En plus des nombreux cadeaux offerts par les partenaires, Tehau Matikaua gagne avec ce titre le droit de participer à Mister France dont la cérémonie est prévue en janvier prochain. Il repart surtout de cette soirée transformé par une aventure humaine remplie d’émotions. Une soirée dont le public repart comme les journalistes avec les tympans percés.