Tehau Matikaua impatient avant la finale de Mister France

Notre Mister Tahiti national 2019 Tehau Matikaua s’est envolé mercredi soir pour la métropole pour défendre les chances de la Polynésie à l’élection Mister France. La cérémonie se déroulera samedi 11 janvier à partir de 20h au Palais des glaces de Paris (9h samedi matin heure de Tahiti). Contacté avant son départ, le jeune homme de 20 ans est apparu excité et impatient de vivre cette nouvelle aventure.

Après sa victoire au mois de novembre lors de l’élection de Mister Tahiti 2019, Tehau Matikaua s’est envolé mercredi soir pour la France afin de représenter le fenua lors de l’élection de Mister France 2020. La cérémonie se tiendra samedi soir à partir de 20h au Palais des glaces de Paris (9h samedi matin à Tahiti) mais ne sera a priori pas diffusée à la télévision. Les votes sont ouverts sur le site de Mister France, au tarif de 120 Fcfp. Pour choisir Tehau, il faudra sélectionner le numéro 25.

Contacté avant son départ, Tehau Matikaua est apparu très détendu, excité et impatient à l’idée de vivre cette aventure à 16 000 km de son fenua. L’éloignement de la Polynésie et les aléas de billets d’avion ne lui ont pas permis de suivre la préparation en même temps que les autres candidats, débutée il y a plusieurs jours. Il n’aura que la journée du 10 pour se préparer mais il se sent prêt à relever le défi. Le jeune homme de 20 ans, éducateur de football à Arue, a en toute objectivité de bonnes chances de remporter le titre de Mister France 2020 au regard du casting proposé cette année.