Une expérience mitigée pour Tehau Matikaua à Mister France

Mister Tahiti 2019, Tehau Matikaua n’a malheureusement obtenu aucune écharpe lors de l’élection de Master France 2020. La cérémonie se déroulait samedi soir en France au Palais des glaces de Paris dans le 10ème arrondissement. Pas de podium, ni d’écharpe distinctive pour le jeune homme de 20 ans qui aura vécu une aventure mitigée pour son premier voyage en métropole. Le jeune Tahitien a subi une organisation quelque peu difficile, essentiellement liée à son arrivée tardive et l’éloignement géographique de Tahiti.

Après Vaimalama Chaves l’année dernière, le charme tahitien n’aura cette fois-ci pas opéré auprès du jury de Mister France. Tehau Maitkaua, mister Tahiti 2019 couronné en novembre dernier, n’a pas été distingué lors de la cérémonie qui se déroulait samedi soir au Palais des glaces de Paris. Tehau a passé le test de culture générale et un entretien dès son arrivée à Paris, encore déphasé après un long voyage. S’il a vite assimilé les danses grâce au niveau moins élevé qu’au fenua, le rythme a été intense avec des répétitions prévues toute la journée jusqu’au début de l’élection. Au programme de la soirée quatre défilés notés dont gladiateur ou boxeur, et deux autres défilés pour le spectacle. Malheureusement pour Tehau et malgré une ambiance à la hauteur, il n’a pu bénéficier d’aucun soutien pendant la cérémonie, évoquant un « silence » lors de chacun de ses passages.

Notre Mister Tahiti est surtout fier d’avoir porté fièrement les couleurs de la Polynésie jusqu’en France et reviendra la semaine prochaine au fenua sans aucun regret

Le jeune homme de 20 ans, éducateur de football à Arue a assisté au sacre de Mister Occtitanie Ouest Cornelus. Le 1er dauphin est Mister Corse suivi par Mister Guadeloupe. Les autres écharpes ont couronné Mister Pas-de-Calais pour le prix du public et Mister Roussillon a été élu coup de coeur du jury. Tehau Matikaua a vécu une aventure mitigée en métropole, sa déception est perceptible mais il en ressort grandi. Il souhaite désormais réfléchir pour viser une élection sur le plan international.