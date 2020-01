Allélujah, c’est « Benny soit-il » !

Il est de retour ! Après 10 ans d’absence, Benjamin Varney alias Benny revient au fenua, et mieux encore il revient sur Radio1, aux commandes de la tranche 9 heures-midi, du lundi au vendredi, avec un nouveau concept d’émission qui va décoiffer. Décollage lundi 13 janvier, accrochez-vous !

Vous avez peut-être entendu les annonces à l’antenne, et le grand jour, c’est lundi. C’est un retour aux sources, car c’est à Radio1 que Benny fait ses premiers pas en radio en 1989. Nos auditeurs les plus fidèles se souviennent encore de « Big Roll’s Party », « Krypton Power », « Les Zanimateurs » ou encore « Au Bonheur des dames ».

S’ensuivent 10 ans passés à Montréal, et voici Benny qui revient au fenua. Pourquoi est-il parti si longtemps ? « J’ai bichonné mes deux garçons, 23 et 24 ans aujourd’hui. L’un est compositeur de musique, au conservatoire McGill, l’autre est à l’université de Montréal en kinésiologie. Je pense avoir rempli mon rôle de papa. Et puis moi aussi j’ai un papa, j’avais envie de le retrouver, et c’est pour ça que je suis revenu retrouver mes auditeurs. » Il retrouve aussi son vieux complice, Thierry Hazard, directeur d’antenne et animateur de Radio1, avec un plaisir non dissimulé.

Les auditeurs sont les stars

Benny revient avec un concept d’émission qui fait la part belle aux auditeurs. La première heure, de 9 à 10 heures du matin, traitera un thème différent chaque jour. Le lundi, c’est la rétro du weekend, dans laquelle les auditeurs partageront ce qu’ils ont fait de bien pendant leurs jours off. Le mardi, c’est « soyez ministre », où les gens expliquent ce qu’ils feraient s’ils étaient au gouvernement. Mercredi, c’est le « SOS », où les auditeurs tenteront d’aider l’un d’entre eux à résoudre un problème. Jeudi, c’est le jour du coup de gueule, inspiré par les réseaux sociaux. Vendredi enfin, c’est la rubrique « sexo », « parce qu’on se rend compte qu’il y a plein de choses qu’on n’ose pas se dire. »

Benny soit le canular

De 10 heures à 10h30, c’est « Benny soit le canular » : les auditeurs sont invités à piéger leurs amis ou leur collègues, par exemple, avec la complicité de Benny, avant que le pot aux roses ne soit dévoilé dans l’hilarité générale… en tout cas c’est le but !

Benny soit l’insolite

Puis, pendant l’heure suivante, les auditeurs sont invités à partager les trucs les plus fous qu’ils auront découvert dans l’actu… et sinon, Benny lui-même s’en chargera, faites-lui confiance.

Benny soit l’amour

Ensuite, 5 minutes consacrées aux messages d’amour, les « Bennylove »

Vous l’aurez compris, la mission que s’est donnée Benny, c’est de « traiter de sujets sérieux avec légèreté. Il faut rire, je veux des émotions. » Enfin la tranche 11-12 heures accueillera l’invité du jour.

Sont prévus aussi, selon l’actu, « Benny soit la culture », pour recevoir des personnalités du monde culturel et permettre aux auditeurs de poser des questions et, pourquoi pas, de gagner un stage pour apprendre la musique, la danse ou tout autre forme d’expression artistique. Même principe avec « Benny soit le sport ». Vous n’échapperez pas à « Benny soit la nature » et « Benny soient les animaux », des sujets qui lui tiennent beaucoup à coeur. Il sera possible par exemple de lancer des avis de recherche pour son animal disparu. « Moi je suis passionné des animaux, je souffre en ce moment de l’absence de mon perroquet et j’ai perdu un chien en 2016, ce sont des choses qui sont tellement douloureuses, que l’idée c’est de pouvoir dire : on l’a retrouvé grâce à Radio1. »

Benny soit le selfie !

Là, Benny va vous lancer des défis. Il vous donnera une mission : « Par exemple, aujourd’hui je veux un selfie avec un scooter, deux copines et une glace au chocolat ». Le premier qui remplit la mission gagnera un cadeau et verra son selfie publié sur la page officielle Facebook « Benny soit-il sur Radio 1».