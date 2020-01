Procuration, aucune excuse pour ne pas voter

Dans deux mois, tous les citoyens en âge de voter seront amenés à élire leurs représentants communaux pour les six prochaines années. Les élections sont prévues les 15 et 22 mars et en cas d’absence, il est possible de choisir une personne qui votera pour soi grâce au vote par procuration. Il suffit dès à présent de remplir un formulaire dans une brigade de gendarmerie, un commissariat ou au tribunal.

Aucune excuse pour ne pas voter. En cas d’absence du territoire ou d’impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour des élections municipales prévues les 15 et 22 mars, le vote par procuration existe. Ce vote donne droit à un citoyen inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous de voter à votre place. Il suffit de se rendre dès à présent à la DSP de Papeete ou au tribunal de première instance.

Munis d’une simple pièce d’identité, il suffit ensuite de remplir un formulaire Cerfa avec soin (la moindre rature et c’est reparti pour un tour). Il est possible de choisir une durée à savoir une procuration accordée pour un et/ou deux tours et même pendant un an. Enfin il convient évidemment de prévenir la personne à qui vous accordez votre procuration car elle ne sera pas avertie lors de son passage au bureau de vote le jour de l’élection. Mais rien ne prouvera qu’il respectera vos consignes de vote une fois qu’il sera dans l’intimité de l’isoloir.