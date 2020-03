Te Ora Naho interpelle les politiques pour les municipales

Ce matin, la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape), accompagnée de la « Team Brouette », avait choisi les jardins de Paofai pour exposer l’ensemble des propositions destinées aux candidats aux élections municipales, afin d’avoir des communes « plus écologiques et plus justes ».

« On ne veut plus sensibiliser, mais interpeller », lance Winiki Sage. Le président de la Fédération pointe d’emblée le manque d’implication des politiques sur la problématique environnementale « Il y a des programmes où il n’y a rien, prenons le cas des traitements des déchets, certaines communes ne procèdent toujours pas à la collecte des déchets ».

Ces ambassadeurs de l’environnement au fenua proposent des mesures destinées aux candidats aux municipales mais également aux citoyens qui souhaitent une commune « plus écologique et plus juste ». Des propositions qui entendent avoir un impact positif, tant sur l’environnement que sur la population à travers des perspectives de santé, de bien-être, d’emplois, le tout dans un contexte de changement climatique inévitable.

« Notre rêve est d’être écoutés »

Pour le président de l’association, l’heure n’est plus aux grandes paroles, il faut agir.

« Aujourd’hui, tout le monde parle d’écologie (…) mais le sujet est complexe » indique Winiki Sage. En effet, l’écologie est un sujet transversal : « l’éducation, l’emploi, l’économie sont des domaines intimement liés à la problématique environnementale ».

Derrière tout ce travail de pédagogie, Winiki Sage ne cache pas l’ambition principale de la Fédération : « en plus d’être entendus par les responsables politiques, nous voulons constater que les maires comprennent la portée de notre message »

D’autant que les municipales sont l’occasion ou jamais de remettre la question de l’écologie dans la lumière, à l’intention des futurs décideurs. La question environnementale, autrefois très clivante, a plus d’impact désormais au sein des partis. Ils la prennent d’autant plus au sérieux que les candidats se font de plus en plus interpeller à ce sujet sur le terrain.

Concernant les mesures qui été ont soumises aux candidats pour les municipales par l’association, la Fape a défini quatre grands objectifs :

Atténuer les effets du changement climatique :

Te Ora Naho estime que le pays va être soumis au changement climatique. « Les scientifiques ont identifié la Polynésie comme un endroit important à sauvegarder ».

Pour la Fape, la préservation de la végétation et des récifs coralliens apparaît comme une priorité. Te Ora Naho propose également la mise en place de règles dans la politique d’urbanisation en fonction des effets prévus.

En route vers l’autonomie alimentaire

De plus en plus étalées, les villes dépendent désormais de la chaîne alimentaire mondialisée, et de ses nombreux aléas, pour se nourrir. Mais elles peuvent retrouver leur autosuffisance, prône le président de l’association. Par ailleurs, l’autonomie alimentaire vise à restaurer le lien entre producteurs et mangeurs, qui aujourd’hui a disparu.

Assurer l’autonomie énergétique

« Nous voulons former les habitants à la sobriété énergétique (…) ». L’objectif pour Te Ora Naho de mettre en place une politique d’aménagement destinée à réduire les consommations en carburant et d’utiliser les énergies renouvelables.

Améliorer le cadre de vie

Te Ora Naho voudrait inciter les candidats aux municipales à mettre en place de nouveaux systèmes de transports en commun pratiques.

Winiki Sage a un souhait pour ces élections « Nous espérons voir dans leurs programmes nos idées ».