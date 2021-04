Loi climat : pour Jason Man « C’est maintenant ou jamais » 

Déçu par la mise en œuvre des propositions des membres de la Convention citoyenne pour le climat, le militant écologiste et membre d’Extinction Rébellion, Jason Man cherche comment faire avancer autrement la cause de l’environnement. Le militant espère qu’une rencontre avec les autorités locales pourra « encourager le président à revoir ses ambitions à la hausse ».

Les 150 membres de la convention s’étaient retrouvés fin juin à l’Elysée, Emmanuel Macron s’engageant à reprendre « sans filtre » 146 des 149 propositions de la CCC, visant à réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France. Mais depuis, certaines organisations et militants ont regretté le manque d’ambition générale pour le climat. C’est le cas de Jason Man, célèbre militant écologiste au fenua. « Les propositions ont été retouchées par le gouvernement central, c’est ce que nous déplorons aujourd’hui ».

Pour rappel, cette Convention citoyenne pour le climat avait été créée après la crise des « gilets jaunes », pour faire des propositions pour répondre à l’urgence du réchauffement climatique. Selon un tableau de suivi établi par le gouvernement, 75 des 149 de leurs propositions ont déjà été mises en œuvre et 71 sont en cours.

Montée des eaux : « Plus de Tuamotu à la fin du siècle »

Parmi les inquiétudes : les poubelles et les déchets, une économie basée essentiellement sur le tourisme, une alimentation non locale. Jason énumère aussi une montée des eaux inquiétante. « C’est ce qui va le plus nous toucher. Si on ne fait rien, il n’y aura plus de Tuamotu à la fin du siècle. Cette situation sera fatale pour notre pays ».

Jason souhaite également tirer la sonnette d’alarme sur le bilan énergétique de la Polynésie française. « D’après le dernier bilan, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté alors qu’elles devaient descendre ».

À noter que dimanche 28 mars, à l’appel de plusieurs centaines d’organisations écologistes, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Paris pour réclamer « une vraie loi climat à la hauteur de l’urgence écologique ».