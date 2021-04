Économie : commerce et attractivité en discussion

La coopération entre les services du Pays et de l’État en matière de promotion des produits polynésiens, voilà le sujet majeur de la rencontre entre la députée Maina Sage, le ministre des Finances et de l’économie, Yvonnick Raffin et Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité.

Durant la rencontre, le chef de la diplomatie économique de la France a ainsi exposé les nombreuses actions de l’État en faveur de la promotion du Made in France, notamment le volontariat international en entreprise et les mesures visant à externaliser et internationaliser l’économie nationale. Le ministre Franck Riester a également évoqué la nécessaire évolution des méthodes de travail visant à passer d’un fonctionnement en silo à l’encouragement de synergies au niveau des acteurs publics mais également des entreprises.

En réponse, Yvonnick Raffin a rappelé les orientations du gouvernement de la Polynésie française visant à créer les meilleures conditions de développement des affaires en Polynésie. Objectif : favoriser le développement des entreprises, pour attirer de nouveaux investisseurs.

Désireux de se rendre prochainement en Polynésie française pour relayer ce message, le ministre Franck Riester a assuré le ministre Yvonnick Raffin de son soutien et de la mobilisation de ses équipes pour accompagner le Pays dans la structuration d’une véritable stratégie de marketing territorial et de développement des exportations.

Avec communiqué