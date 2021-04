COVID-19 : LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE OUVRE UN HÔPITAL DE CRISE

Face à une importante flambée de cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le territoire a décidé de convertir un centre sportif en hôpital de crise contre le Covid-19.

L’augmentation fulgurante des infections en Papouasie Nouvelle-Guinée a conduit les hôpitaux complétement débordés à refuser des patients. Ainsi, le gouvernement de Papouasie a converti un centre sportif en hôpital de crise contre le Covid-19. Objectif : soulager un système de santé soumis à une énorme pression. De plus en plus de membres du personnel de santé sont testés positifs, les obligeant à rester en quarantaine chez eux, et le système sanitaire du pays menace de s’effondrer face à la saturation de ses services. Selon Matt Cannon, responsable pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée de Saint John Ambulance, une ONG caritative britannique, l’hôpital de fortune pour les malades du Covid-19 a été installé en moins de deux semaines. “En ce moment, nous avons des infirmières et des médecins en larmes, qui enchainent gardes de nuit et de jour”, a-t-il indiqué à l’AFP.

Mener la bataille contre la désinformation

La Papouasie-Nouvelle-Guinée n’est pas épargnée par la désinformation et les fake news. La désinformation et les mensonges propagés sur Facebook sont le « plus grand défi » du gouvernement dans la lutte contre la flambée de cas de coronavirus, a affirmé le ministre de la Santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Avec Facebook, tout le monde en Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenu un expert », a déploré le ministre. Pour montrer l’exemple, le Premier ministre James Marape et des responsables médicaux ont été les premiers à se faire vacciner mardi, pour tenter de renforcer la confiance du public dans les vaccins.Plus de 4.000 cas de contaminations ont été détectés en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le seul mois de mars, contre moins de 1.000 sur l’ensemble de l’année 2020. À noter que l’Australie a envoyé la semaine dernière une cargaison d’urgence de 8.000 doses de vaccin AstraZeneca pour immuniser le personnel de première ligne, ainsi qu’une petite équipe de responsables médicaux d’urgence pour aider face à la crise.