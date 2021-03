Earth Hour à Tahiti, une heure pour la planète

L’événement Earth Hour Tahiti 2021, une heure pour la planète, aura lieu le samedi 27 mars. Le principe consiste à éteindre symboliquement ses lumières non essentielles pour marquer son soutien à notre planète.

Samedi 27 mars, pour lutter contre la pollution, tout le monde est invité à éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30 pour Earth Hour Tahiti !

Cette mobilisation citoyenne de résonance mondiale, lancée à l’initiative de WWF, permet de lutter en faveur du climat, en réduisant la consommation d’énergie. L’objectif du mouvement Earth Hour est de sensibiliser la population au changement climatique.

Plusieurs hôtels et restaurants de Tahiti vont jouer le jeu

Bars, restaurants et hôtels ont décidé aussi de se mobilise et organiseront une soirée aux chandelles. C’est le cas de l’Intercontinental Tahiti Resort and SPA qui éteindra les lumières du Tiki bar et du Te Tiare restaurant de 19h à 20h.

Rappelons que la campagne internationale de Earth Hour se focalise sur l’importance de la nature et la nécessité de la préserver pour lutter contre le changement climatique annoncé.