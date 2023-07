Ponant mise sur un navire écologique

L’objectif de la compagnie est de mettre à l’eau, d’ici 2030, un voilier de 100 cabines, qui vise « zéro émission de gaz à effets de serre », qu’il soit en navigation, en manœuvre, au port ou au mouillage.

La compagnie de navigation de luxe Ponant, présente au Fenua via la société Paul Gauguin Cruises et dont les bateaux font régulièrement escale dans nos eaux, se lance dans un projet de navire écologique.

Avec son projet « Swap2Zerose », Ponant se targue d’avoir « imaginé un concept précurseur, associant six technologies de rupture ». Elle mise pour cela sur les énergies renouvelables, le vent et le soleil, « combinées à des énergies décarbonées et non fossiles associées à des piles à combustible », précise le président de Ponant, Hervé Gastinel, dans un communiqué.

En clair, l’esquisse prévoit des voiles, destinées à fournir « en moyenne 50% de l’énergie de propulsion », 1000 m2 de panneaux photovoltaïques, une pile fonctionnant à l’hydrogène, un système pour recycler l’eau et récupérer la chaleur dégagée ou encore

Pour les croisiéristes, le projet prévoit une centaine de cabines, sur un bateau de 181 mètres. Il sera capable de réaliser des croisières transocéaniques. Hervé Gastinel explique vouloir « bâtir une vitrine technologique française ».

La compagnie compte déjà une douzaine de navires dans sa flotte, dont le Paul Gauguin, un navire conçu pour naviguer entre les îles et atolls du fenua.