Municipales : Paul Lai veut souffler un vent nouveau sur Papara

Avec comme symbole le pu, A’ha’a Maitai Ia Papara, la liste menée par Paul Lai pour les municipales à Papara, compte bien insuffler un vent nouveau à la commune. Placer moralité et justice au sein des préoccupations du conseil municipal, mais aussi prendre à bras le corps le problème récurrent des coupures d’eau que subissent les administrés.

Paul Lai, est la tète de liste de A’ha’a Maitai Ia Papara ou « Œuvrer pour le bien de Papara ». L’homme, au charisme certain, n’est pas un nouveau venu dans la politique. Ce commercial de 56 ans, père de cinq enfants, a été conseiller municipal de 2008 à 2014 élu sur la liste du Tavini, et en 2015 avec Béatrice Le Gayic. Cette fois c’est sans étiquette et sans appui qu’il se présente aux municipales.

Sa principale motivation, replacer la justice et la morale au sein des préoccupations du conseil municipal. Pour lui, vu les élus de la commune qui ont été frappés d’inéligibilité, Bruno Sandras et plus récemment Putai Taae, « cela veut dire que nous avons choisi des personnes qui ne sont pas à la hauteur. »

Le premier chantier auquel il compte s’attaquer, si les suffrages l’assoient sur le fauteuil de maire, c’est l’eau, problème récurrent à Papara. Depuis une vingtaine d’années, les maires successifs n’ont pu apporter de solutions aux fréquentes coupures d’eau que subissent quotidiennement les administrés.

Si l’on peut s’étonner du nombre de prétendants au trône, une dizaine de listes pour l’heure, Paul Lai avance une hypothèse. « Je suppose que les gens en ont marre des équipes qui se sont succédé à la mairie, et que c’est pour cela qu’il y a autant de listes. Enfin j’espère que c’est cela, et non pour des ambitions personnelles. » Concluant : « On est là pour servir et non pour se servir. »

Quant au pu, conque qui sert de symbole à sa liste, dont le son va l’accompagner lors de ses meetings, « c’est juste pour prévenir la population qu’il y a quelque chose qui va arriver. Que nous sommes là et prêts à gérer la mairie. »