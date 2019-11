Procès en appel du crash d’Air Moorea du 12 au 29 novembre

Du mardi 12 au 29 novembre, le tribunal de Papeete sera le théâtre du procès en appel d’Air Moorea. En première instance, la compagnie Air Moorea et ses dirigeants avaient été déclarés « coupables d’homicides involontaires » ainsi que l’ancien chef du Groupement pour la sécurité de l’aviation civile.

En août 2007, un Twin Otter de la compagnie Air Moorea s’était abîmé en mer faisant 20 victimes. En janvier 2019, le tribunal avait estimé que la cause de cet accident provenait de la rupture du câble de gouverne, dû à un manque de maintenance et de contrôle technique.

La compagnie Air Moorea, ses anciens dirigeants et responsables, Freddy Chanseau, Jacques Gobin, Stéphane Loisel, Jean-Pierre Tinomano et Didier Quemeneur, avaient été condamnés pour « homicides involontaires » à des peines de prison et d’interdictions définitives d’exercer. Pour l’aviation civile, seul le représentant du GSAC Andriamanonjinsoa Ratzimbasafy avait été condamné, l’ancien directeur du SEAC, Guy Yeung, était quant à lui relaxé.

Suite à leurs condamnations, ils avaient fait appel et en mars, l’avocat de la compagnie Air Moorea et de son ex-directeur, Me Quinquis, avait déposé une requête en dépaysement du procès en appel. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete avait refusé et l’avocat de la compagnie avait saisi la Cour de cassation à Paris. En mai la Cour de cassation tranchait : le procès en appel se tiendra à Papeete. À noter que Guy Yeung qui avait été relaxé en première instance comptera aussi parmi les prévenus, le parquet ayant fait appel de la décision.