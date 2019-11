Poerani et Tehoata élus Miss et Mister Tatau 2019

La convention Polynesia Tatau s’est conclue samedi soir par l’élection de Miss et Mister Tatau 2019. Les deux gagnants sont Poerani Tehuiotoa et Teohata Itchner. Les candidats se retrouveront comme l’année dernière à Blotzheim en Alsace, le 25 avril 2020n pour la finale nationale de Ink Girl et Ink Boy.

Les 5 candidates et les 6 candidats aux titres 2019 de cette convention ont donné samedi soir un magnifique spectacle au Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel. Notés non seulement sur leurs tatouages mais aussi sur leurs prestations scéniques et leur présentations vidéos, ils n’ont pas dérogé à la règle des concours de beauté. Passages en costume traditionnel, maillot de bain et tenue de soirée, ainsi que des chorégraphies individuelles et en groupe qui ont permis aux candidats de montrer non seulement le travail des tatoueurs mais aussi de gagner des points supplémentaires, comme l’explique Christophe Robein, fondateur des concours Ink Girl et Ink Boy France auxquels les deux gagnants pourront participer.

Miss Tatau 2019: Poerani Tehuiotoa. Originaire de Raiatea, âgée de 36 ans, Poerani est esthéticienne. Elle s’est récemment battue contre la maladie, et son tatouage est son « armure », dit-elle. Elle a enduré 20 jours consécutifs de tatau, réalisé par Patu, avant cette élection.

1ère Dauphine: Shanna Hitimaue

2e Dauphine et coup de cœur du Jury : Leslie Timau

Mister Tatau 2019 et Coup de cœur du Jury : Tehoata Itchner

1er Dauphin: Mauri Teriiparau

2e Dauphin: Talo Toa

Christophe Robein, le créateur des concours nationaux Ink Girl et Ink Boy, promet une finale nationale serrée.

Quant au meilleur tatoueur de cette édition, le titre revient à Tana Tokoragi de Faa’a, qui avait d’ailleurs été récompensé plusieurs fois dans les éditions précédentes.