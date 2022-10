L’inflation crève encore les plafonds

Le Conseil des ministres a étudié ce mercredi les derniers chiffres de l’inflation, qui, suivant la tendance mondiale, continuent d’atteindre des sommets. L’indice des prix à la consommation calculé par l’ISPF a bondi de 0,7 points en un mois et de 7,6 points sur un an, une hausse plus importante que celle que connait la métropole ou la Nouvelle-Calédonie, en septembre. L’inflation reste en revanche moindre que celle des États-Unis.

Ceux qui croyaient à une accalmie ont de quoi être déçus. L’indice des prix à la consommation, qui avait augmenté de 1,6 points en juillet avant d’en prendre seulement 0,1 en août, a de nouveau grimpé de 0,7% en septembre, comme l’a annoncé le gouvernement ce mercredi. Sur 12 mois glissants, l’indice, calculé mensuellement par l’Institut de la Statistique, grimpe de 7,6%, un chiffre record, même dans la crise actuelle. Principal moteur de cette hausse : les prix de l’alimentaire, qui, après augmentation de 8,2% entre août 2021 et août 2022, progressent encore de 3 points en un mois. « En rythme annuel, l’augmentation des prix en Polynésie française suit la même dynamique de progression que celle de Métropole », précise l’exécutif même si l’indice des prix à la consommation métropolitain n’atteint « que » 5,6% sur un an. L’inflation annuelle dépasse en revanche les 7,2% en Nouvelle-Zélande, 8,2% aux États-Unis, et reste limitée à 5% en Nouvelle-Calédonie.