Luc Pohl prend la barre du Prairial

Luc Pohl a officiellement pris ses fonctions de commandant du « Prairial » lundi matin. Il succède au capitaine de frégate Christophe Le Coz. Il a exprimé la volonté de « régénérer » son équipage, notamment avec les quatre mois d’arrêt technique du Prairial.



La cérémonie de passation de commandement s’est tenue lundi à bord du Prairial, amarré au quai de la zone de réparation navale à Motu uta. A 44 ans, le capitaine de frégate Luc Pohl succède à Christophe Le Coz au commandement de la frégate de surveillance Prairial. Luc Pohl a intégré l’Ecole navale en 1993 et a occupé différents postes à bord de sous-marin nucléaires. Il a plus récemment participé à de nombreuses opérations anti-sous-marines en Atlantique et en Méditerranée avec la frégate « Jean de Vienne ».

Marié et père de deux filles, le nouveau commandant du Prairial compte mettre un point d’honneur au bien être de son équipage. Avec des missions de 130 à 150 jours en mer, il reconnaît l’importance du soutien de l’entourage du marin.

Luc Pohl s’est montré « confiant » lors de sa prise de fonction. Bien qu’il reconnaisse que le Pacifique soit « un théâtre à découvrir », il compte s’appuyer sur son équipage « aguerri, formé et entraîné. »

Arrêt technique de quatre mois pour le Prairial

Le Prairial, avec le Vendémiaire basé à Nouméa, est une frégate de surveillance permanente dans le Pacifique. Il joue notamment le rôle de « Police de la navigation et de surveillance » des pêches en zone économique exclusive. La frégate s’est illustrée par une activité particulièrement « dense » en matière de narcotrafic. En janvier dernier, il a participé à la saisie de 600 kg de cocaïne au large des Marquises puis de 800 kg de cocaïne à Arue.

« La mer c’est pas pour tout de suite », a expliqué Luc Pohl. Le bâtiment va « régénérer » son système d’arme, sa propulsion et se moderniser pendant près de quatre mois. Une période à terre qui sera utile pour des entraînements et pour « renforcer la cohésion » de l’équipage.