L’UPF lauréate d’un prix de communication

L’Arces, réseau des professionnels de la communication de l’enseignement supérieur et de la recherche, a dévoilé le « cru » 2023 de son prix de la communication. L’Université de la Polynésie Française a été primée pour un clip tourné sur le campus d’Outumaoro intitulé « L’UPF est une chance, saisissons-la ». Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

36 universités et établissements d’enseignement supérieur étaient en concours, et les deux université du Pacifique sont les seules d’Outre-mer à avoir été récompensés. Toutes les deux dans la catégorie « Communication vidéo ». L’Université de la Polynésie Française a remporté le coup de cœur du jury pour son clip institutionnel « L’université de la Polynésie française est une chance. Saisissons-la », publiée sur les réseaux sociaux il y a environ 3 mois :

L’Université calédonienne de son côté, a remporté le 1er prix pour son film documentaire « Nations of Water ». « Véritable projet scientifique, ce documentaire se veut comme une prise de conscience sur l’état du droit des peuples dans le Pacifique, face à la montée des eaux liée au changement climatique » indique l’Arces. Ce 52 minutes a été produit par l’Université de la Nouvelle-Calédonie et le Pacific islands university research network (PIURN).

Chaque année, l’ARCES organise et décerne ses Prix de la communication de l’enseignement supérieur et de la recherche qui distinguent les meilleures initiatives en communication de l’année précédente. « Ces Prix sont l’occasion de découvrir des initiatives originales et audacieuses mises en œuvre pour valoriser les établissements, les formations, la recherche, les parcours, les hommes et les femmes qui y travaillent ».