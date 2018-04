L’UPR satisfait de ses 1,15% aux territoriales

Dans un communiqué diffusé lundi, l’UPR, représentée aux territoriales par la liste « Dignité, bonheur » de Jérôme Gasior, se satisfait des 1,15% obtenus dimanche au premier tour des territoriales. L’UPR estime que les 1 423 voix obtenues témoignent d’une « nette progression » au cours des dix derniers mois. Aucune consigne de vote n’est donnée au second tour.

L’UPR s’est réjouie lundi de ses 1,15% et 1 406 voix au premier tour des élections territoriales ce week-end. La liste menée par Jérôme Gasior concède que « ce score est encore modeste et décevra sans doute les attentes de tous ceux qui espéraient davantage », mais affirme qu’il « témoigne cependant d’une nette progression de l’UPR au sein de l’électorat polynésien en dix mois ». Ceci comparaison des 567 voix obtenues aux législatives de 2017. L’UPR affirme avoir recueilli « une centaine de nouvelles adhésions » pendant cette campagne. « Les résultats des élections de Polynésie française confirment non seulement que notre mouvement est capable de présenter des candidats partout sur le territoire de la République française, mais que la moyenne de ses résultats se situe désormais au-dessus de 1% », conclut l’UPR.

Le communiqué ne donne pour l’heure aucune consigne de vote pour le second tour.