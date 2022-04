Le ministère français de l’Intérieur a mis en service l’application « Ma sécurité » en Polynésie. Une sorte de guichet unique numérique censée « réduire la fracture d’accès au service public » de sécurité, notamment pour les populations isolées. Elle est disponible sur l’Apple store et le Play store.

Signaler des violences intrafamiliales, du trafic de stupéfiants, du contenu violent ou des arnaques sur internet ou tout simplement se renseigner… Tout cela devient plus facile pour toute personne équipée d’un smartphone, grâce à l’application « Ma sécurité ». Elle est disponible en Polynésie depuis le mois de mars et a déjà été téléchargée quelques fois. L’application, qui doit s’enrichir de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir, centralise des services existants en commissariat ou sur internet. Elle s’adresse surtout en Polynésie aux populations des îles les plus isolées ou vivant dans des lieux reculés et ne disposant pas de moyen de transport pour se rendre dans un commissariat.

Trois outils et bientôt plus

L’application comporte pour l’instant trois fonctionnalités différentes. Premièrement, l’interface offre la possibilité de chatter avec un officier d’active 24h/24 et 7 jours/7. C’est la brigade numérique de la gendarmerie dont les officiers sont localisés à Rennes en métropole, qui relaie ensuite l’information aux autorités compétentes sur place, gendarmerie ou police. Deuxièmement elle donne accès à des fiches conseil sur une dizaine de thèmes autour de la sécurité. Et enfin elle regroupe une quarantaine de plateformes de signalement diverses souvent peu connues en Polynésie telles que Pharos qui est dédiée au signalement de contenu illégal sur internet.

Ce dernier sujet « monte en puissance et sera le quotidien des forces de l’ordre demain » estime le colonel Benoît Taponat. Aujourd’hui lorsqu’on « voit quelque chose d’illégal sur le web, on le signale directement grâce à l’application ». L’application comprend aussi un outil de géolocalisation qui permet de repérer le commissariat le plus proche, mais qui n’est pas pour l’instant fonctionnel en Polynésie. « Ma sécurité » est disponible sur l’app store ou le play store.