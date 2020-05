Mahina perd une jeune conseillère municipale

Tenuhiarii Faua, conseillère municipale de Mahina, est décédée à l’âge de 36 ans.

La commune de Mahina a annoncé ce matin le décès de Tenuhiarii Faua, 36 ans, des suites d’une longue maladie.

Entrée au conseil municipal en 2011, elle était une des plus jeunes co-listières de Ia Tura o Mahina, liste menée par Monsieur Patrice Jamet. Elle fut nommée 5e Adjointe au Maire, et reconduite en 2015 sur la même liste et devient 2e Adjointe au Maire, en charge de la Politique de la vie, des finances publiques, des ressources humaines et de la qualité des services publics. Elle sera également nommée présidente du Contrat de ville en 2014 et le restera depuis lors.

Tenuhiarii Faua, résident de Ahonu, sera inhumée mercredi au cimetière de Orofara.