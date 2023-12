Mahina : un randonneur retrouvé par le Dauphin

Un randonneur égaré seul, hier, sur le chemin de l’Orohena a été retrouvé sain et sauf tôt ce matin grâce à l’intervention du Dauphin.

Un touriste qui s’était aventuré seul au-delà du captage des Mille Sources, à Mahina, a été retrouvé par l’hélicoptère Dauphin de la flotille 35F à 6h25 ce matin, ont indiqué les pompiers de la commune.

Un groupe de quatre randonneurs s’était lancé hier, samedi 30 décembre, dans l’ascension de l’Orohena. Alors que trois d’entre eux, fatigués, ont décidé de rebrousser chemin, un quatrième a voulu poursuivre. Mais il semblerait qu’il ait pris « le mauvais sentier », interdit d’accès, et se soit égaré. Sa femme, inquiète de ne pas le voir revenir, avait donné l’alerte samedi en fin de journée. Les employés de la régie de l’eau de Mahina ont participé aux recherches du côté du captage, tandis que les gendarmes ratissaient la zone autour des antennes.

Les premiers passages de l’hélicoptère, entre 17 heures et minuit hier soir, n’avaient pas permis de le localiser. Ce n’est que ce matin, après une demi-heure de vol, que le Dauphin a pu retrouver l’homme, indique le lieutenant Richard Haupuni des sapeurs-pompiers de Mahina. Il avait entendu l’appareil le survoler hier soir, mais sans pouvoir se faire repérer. Ce matin, en l’entendant à nouveau, il a agité un arbre pour se manifester et c’est ainsi qu’il a pu être vu, et hélitreuillé. L’homme, sportif accompli, est en bonne santé.