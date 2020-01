Mareva Georges chante pour soutenir les femmes dans le monde

Mareva Georges Marciano est l’une des voix des chœurs de l’hymne international de l’ONG Mission contre les violences et les discriminations faite aux femmes à travers le monde. « Je suis avec toi », traduit en français notre éternelle Miss dans ce titre intitulé « I am standing with you ».

Pour ceux qui en doutaient encore, l’engagement de Mareva Georges Marciano auprès des femmes et des enfants en difficulté en Polynésie n’est pas une façade. Notre éternelle Miss Tahiti et Miss France le prouve en participant à l’hymne international collectif de l’ONG Mission, « I am standing with you ». Cette ONG, dont le slogan est « Inner beauty can save the world – La beauté intérieure peut sauver le monde » se pose en défenseur de la dignité et des droits des femmes et des enfants, contre toutes les formes d’abus. Cet hymne plus précisément défend « l’autonomisation des femmes dans le monde (..) face aux violences et aux discriminations ». La chanson est chantée en six langues -anglais, italien, espagnol ou encore portugais. Mareva Georges Marciano y représente la Polynésie française et la France – comme précisé dans les crédits – en y déclamant « Je suis avec toi ».

Mareva Georges Marciano et son mari, le créateur Paul Marciano, sont à la tête de la Fondation Guess depuis près de 20 ans.

Le clip “I am standing with you” :