Les fonctionnaires d’État prêts à accueillir Annick Girardin avec une grève

L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) a fait mardi un point sur les revendications des fonctionnaires d’État. « Nous avons pu voir un courrier adressé aux parlementaires, dans lequel nous avons vu que certaines de nos revendications du 5 décembre ont été prises en compte, » dit Diana Yieng Kow, secrétaire générale de l’UNSA. Deux courriers, à la ministre des Outre-mer et au secrétaire d’État chargé de la réforme des retraites, ont été envoyés hier, pour demander des précisions, « afin qu’il n’y ait pas de génération sacrifiée ».

« Nous nous interrogeons sur notre sur-rémunération, dit Diana Yieng Kow, si elle pouvait être en prime pour pouvoir nous donner des points. On nous a répondu que oui, mais partiellement, donc nous voulons savoir à quelle hauteur nous allons participer à cette retraite à points. » Les fonctionnaires d’État s’interrogent aussi sur la compensation de la perte de l’ITR.

L’UNSA demande à la ministre de lui répondre assez rapidement, du moins avant sa visite au fenua début février, et demande également un rendez-vous lors de son séjour.

Les fonctionnaires d’Etat ne font pas confiance à la CPS

Autre inquiétude, la question de l’affiliation à la branche maladie de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) au lieu de la Sécurité sociale métropolitaine. Les fonctionnaires d’État n’y sont pas favorables. « Nous voulons rester à la Sécurité sociale. D’abord c’est notre statut qui le prévoit, et de deux nous n’avons pas été consultés. » Face aux nombreuses critiques, elle rappelle qu’ils cotisent déjà à la CST, et elle affirme que l’affiliation à la CPS est peut-être une fausse bonne idée, car les dépenses de santé des fonctionnaires d’État seraient supérieures aux cotisations qu’ils verseraient à la CPS. Et les perspectives de la CPS n’inspirent pas confiance, dit-elle.

Une inquiétude qui a été renforcée par le gouvernement : dans un premier temps Teva Rohfritsch avait assuré les fonctionnaires qu’il n’était pas dans le projet du gouvernement de les affilier à la CPS ; mais le ministre de la Santé, Jacques Raynal, y semblait favorable dans ses déclarations aux médias. « Pour nous il y a deux sons de cloche, j’ai écrit au président Fritch pour lui demander de se positionner sur cette question le plus rapidement possible, faute de quoi nous allons déposer un préavis de grève. » Un mouvement qui pourrait coïncider avec la visite d’Annick Girardin. En revanche Diana Yieng Kow n’appelle pas à la grève demain jeudi.