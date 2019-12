Les fonctionnaires dans la rue pour défendre leur retraite

L’ensemble de la fonction publique s’est réunie pour manifester son mécontentement sur la réforme des retraites prévue par l’État à partir de 2025. Le cortège s’est élancé depuis la place Vaiete pour finir devant la présidence. La police évoque entre 600 et 700 manifestants mais une analyse visuelle sur place laisse penser que les grévistes étaient au moins 1 500. L’union et la solidarité étaient les maîtres mots de cette journée pluvieuse, qui n’a pas découragé les manifestants. Ils ont pu exprimer au haut-commissariat leur désaccord total avec le projet de réforme des retraites qui prévoit notamment un système à points entraînant une baisse des pensions.

Ils étaient nombreux à avoir bravé des conditions climatiques difficiles pour un jour de manifestation. Les slogans « Retraite à points tous perdants » ou « Cotisez plus pour gagner moins » étaient de sortie. Environ 1 500 fonctionnaires de la fonction publique d’État étaient venus manifester leur mécontentement concernant le projet de réforme des régimes de retraite prévu à partir de 2025. Cette réforme prévoit notamment une fusion des 42 régimes de retraite spécifiques en un seul, avec l’abandon des avantages de chacun, mais surtout l’instauration d’un système à points basé sur l’ensemble de la carrière. La retraite des fonctionnaires est aujourd’hui calculée sur la base des six derniers mois de salaire alors que les 25 meilleures années sont prises en compte dans le privé. Le système à points prévoit de se baser sur la durée de travail. Un point correspondrait à 10 euros cotisés et 10 points vaudraient 5,50 euros de retraite par an. Temarama Varney explique que ce système de points n’est pas envisageable pour la fonction publique.

La grève a été très suivie dans les établissements scolaires avec 60% de personnel absent pour le premier et second degré tout personnels confondus. Le pourcentage monte même à 78% pour les enseignants du premier degré. Annie Wong Fat, déléguée syndicale FO, souligne l’importance de la solidarité entre tous les corps de métiers de la fonction publique.

L’ensemble des corps de métier du secteur public se sont réunis devant la présidence, des douanes à la police, de la justice au Trésor en passant par le service pénitentiaire. L’union et la solidarité étaient bien les maîtres mots de la journée. Les syndicats ont été reçus par le directeur de cabinet et la secrétaire générale du Haut-commissariat pour faire entendre leurs revendications et exprimer leur désaccord. FO puis une délégation menée par UNSA regroupant entre autres les douanes ou encore la police ont évoqué le statut particulier des agents de la fonction publique en Polynésie française. L’indemnité temporaire de retraite (ITR) supprimée en 2008 a également été évoquée. L’UNSA appelle l’ensemble du personnel gréviste à retourner travailler dès demain. En revanche les syndicats SNETAA-FO et FNEC-FO ont appelé à poursuivre la grève dans les lycées vendredi.